Орбан звинуватив Зеленського у шантажі щодо вступу України до ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Орабн: Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців
Віктор Орбан заявив, що угорський народ на референдумі переважною більшістю виступив проти членства України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у використанні «тактики морального шантажу», нібито з метою змусити Європейський Союз активніше підтримувати Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Орбана у соцмережі Х.

«Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії. Шановний пане президенте! З усією повагою, Угорщина не має морального обов’язку підтримувати вступ України до ЄС», –написав Орбан.

Очільник угорського уряду підкреслив, що жодна країна не ставала членом Євросоюзу «через шантаж» і заявив, що цього разу такого також не буде.

«Договір про ЄС не залишає місця для двозначності: рішення про членство ухвалюється одностайно всіма державами-членами. Угорський народ уже визначився – на референдумі він переважною більшістю виступив проти членства України в ЄС. Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, навряд чи допоможе знайти друзів», – заявив Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її «не суверенною» державою. Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну», а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про «Схід», оскільки ті території не належить до НАТО.

Орбан стверджує, що він і Зеленський «не є ворогами один одному». Політик наголосив, що росіянам начебто нема за чим спостерігати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, оскільки «лінія фронту пролягає не там».

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна «не суверенна держава». За словами українського дипломата, угорський премʼєр «спʼянілий» російською пропагандою. 

Сибіга наголосив, що премʼєр-міністр Угорщини визнав те, що саме угорські дрони залітати у повітряний простір України. 

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія є слабкою як у військовому, так і в економічному плані порівняно з Європейським Союзом, і закликав блок «поводитися як сильна спільнота». 

Орбан розкритикував європейську риторику, яка, на його думку, перебільшує міць Москви.

«Я ніколи не розумів, чому, якщо ми сильніші, чому ми говоримо, ніби ми слабкі? Росія не може нам нашкодити. Ну і що? Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка та чисельно слабка. Ми – сильні. Ми повинні поводитися як сильна спільнота. Порівняно з цим вони грають у гру, що ми слабкі», – заявив Орбан.

Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський Європейський Союз

