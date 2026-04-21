Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України

Глава держави прокоментував позицію представників США, що за президентства Трампа Росія не наважиться на повторну ескалацію

Зеленський: «Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі укладення мирної угоди відсутність справжніх гарантій безпеки призвести до повторного нападу Росії в майбутньому. Глава держави наголосив, що страх Кремля перед американським лідером Дональдом Трампом також не є достатньою гарантією безпеки. Про це очільник України розповів в інтерв'ю «Фактам», повідомляє «Главком».

«Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, ну а чому росіянам через якийсь термін знов не почати наступ? Ну чому просто? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що їх буде обмежувати? Що?», – каже він.

Глава держави додав, що в США впевнені в тому, що Росія не наважиться напасти знову на Україну, оскільки буде боятися жорсткої реакції з боку очільника Білого дому.

«От, наприклад, США кажуть – президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки [перебуватиме на посаді президента], а що потім будемо робити?», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають містити чіткий механізм стримування Росії. Глава держави зазначив, що головне питання щодо гарантій безпеки полягає в їхній реальній дієвості. За його словами, важливо чітко розуміти, як саме діятимуть партнери, якими механізмами та якими силами вони зможуть стримати Москву.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки міжнародних договорів про гарантії безпеки для України. Міністерство закордонних справ разом із Міністерством оборони мають невідкладно підготувати та подати главі держави проєкти таких угод. Документ базується на пропозиціях української делегації, напрацьованих у межах переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.