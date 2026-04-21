Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава держави прокоментував позицію представників США, що за президентства Трампа Росія не наважиться на повторну ескалацію
фото: Getty Images

Зеленський: «Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі укладення мирної угоди відсутність справжніх гарантій безпеки призвести до повторного нападу Росії в майбутньому. Глава держави наголосив, що страх Кремля перед американським лідером Дональдом Трампом також не є достатньою гарантією безпеки. Про це очільник України розповів в інтерв'ю «Фактам», повідомляє «Главком».

«Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, ну а чому росіянам через якийсь термін знов не почати наступ? Ну чому просто? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що їх буде обмежувати? Що?», – каже він.

Глава держави додав, що в США впевнені в тому, що Росія не наважиться напасти знову на Україну, оскільки буде боятися жорсткої реакції з боку очільника Білого дому.

«От, наприклад, США кажуть – президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки [перебуватиме на посаді президента], а що потім будемо робити?», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають містити чіткий механізм стримування Росії. Глава держави зазначив, що головне питання щодо гарантій безпеки полягає в їхній реальній дієвості. За його словами, важливо чітко розуміти, як саме діятимуть партнери, якими механізмами та якими силами вони зможуть стримати Москву.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки міжнародних договорів про гарантії безпеки для України. Міністерство закордонних справ разом із Міністерством оборони мають невідкладно підготувати та подати главі держави проєкти таких угод. Документ базується на пропозиціях української делегації, напрацьованих у межах переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
18 квiтня, 07:43
Трамп заявив, що не переймався поразкою Орбана
Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині
15 квiтня, 08:47
12 квітня Трамп пригрозив заблокувати Ормузьку протоку
США розпочали блокаду Ормузької протоки
13 квiтня, 17:56
Президент США Дональд Трамп
Трамп завжди відступає. Які наслідки для України і Росії
1 квiтня, 20:52
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
1 квiтня, 04:32
Глава Білого дому запропонував країнам купувати авіаційне паливо у США
Блокада Ормузької протоки: Трамп дав пораду союзникам
31 березня, 15:36
Олена Зеленська зустрілася з експрезидентом США Джорджем Бушем
Олена Зеленська опублікувала душевне фото з експрезидентом США та його дружиною
27 березня, 13:17
Іран поставив під сумнів «миротворчість» Трампа
Іран іронічно відреагував на заяву Трампа про близьку угоду
25 березня, 10:54
Блокування Ормузької протоки стало неприємним сюрпризом для Трампа, і союзники не поспішають йому на допомогу
Трамп проти Ірану: перші наслідки і тривожні перспективи Світ
21 березня, 20:00

Політика

Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині
Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування
Зеленський оцінив стан енергетики перед новим опалювальним сезоном
Зеленський оцінив стан енергетики перед новим опалювальним сезоном
Зеленський затвердив комісію, яка займатиметься оборонними технологіями
Зеленський затвердив комісію, яка займатиметься оборонними технологіями
Президент призначив нового голову Мукачівської РДА
Президент призначив нового голову Мукачівської РДА

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua