Кабмін змінив керівництво Національного агентства з питань держслужби

Кабмін призначив нового першого заступника голови НАДС
фото: пресслужба НАДС
Олега Войтовича приступить до виконання обов'язків першого заступника Національного агентства України з питань державної служби з 2 червня 2026 року

Кабінет Міністрів ухвалив кадрові рішення щодо керівництва Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), пише «Главком».

Згідно з урядовим розпорядженням №516-р від 30 травня, Наталію Алюшину звільнили з посади голови НАДС з 1 червня 2026 року у зв’язку із закінченням строку призначення. Підставою для звільнення стала норма Закону України «Про державну службу», яка передбачає припинення повноважень після завершення визначеного терміну перебування на посаді.

Водночас іншим розпорядженням №519-р Кабмін призначив Олега Войтовича першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби. До виконання обов’язків він приступить з 2 червня 2026 року.

Войтовича призначено строком на п’ять років із врахуванням часу його попереднього призначення на посаду відповідно до урядового розпорядження від 13 грудня 2024 року. Оплата праці посадовця здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства.

Обидва рішення підписала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

До слова, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, увівши до нього двох нових посадовців. 

