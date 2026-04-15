Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині

Єгор Голівець
Президент США оцінив нового прем’єра і пояснив, чому не переймався результатами голосування

Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований поразкою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня. Трамп фактично вперше публічно відреагував на результати виборів в Угорщині, де перемогу здобув лідер партії «Тиси» Петер Мадяр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням коментар Трампа журналісту ABC News Джонатану Карлу.

Президент США позитивно оцінив майбутнього главу угорського уряду. «Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина».

За словами Трампа, Мадяр раніше входив до партії Орбана «Фідес» і має схожі позиції, зокрема щодо міграційної політики. «Я думаю, він буде хорошим прем'єром», – додав він.

Водночас американський лідер зазначив, що не був глибоко залучений у передвиборчу кампанію в Угорщині та не впевнений, чи змінив би ситуацію його особистий візит.  «Він (Орбан – ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина», – заявив Трамп.

Відомо, що перед виборами підтримку Орбану висловлював віцепрезидент США Джей Ді Венс, який відвідав Будапешт за кілька днів до голосування.

Нагадаємо, що переможець парламентських виборів Петер Мадяр анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана.

