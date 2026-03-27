Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Олена Зеленська опублікувала душевне фото з експрезидентом США та його дружиною

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Олена Зеленська/Facebook

Перша леді України поспілкувалася з Джорджем Бушем про Україну

Олена Зеленська відправилася до США з візитом, де вона зустрілася зі світовими лідерами та відомими діячами. Перша леді мала нагоду поспілкуватися з 43-м президентом США Джорджем Бушем. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени Зеленської у Facebook.

Олена Зеленська поділилася деталями своєї зустрічі з Джорджем Бушем. «Ми говорили про те, як важливо, щоб нашим дітям не довелося захищати Україну, як це робимо ми, і як багато тут залежить від міжнародних партнерів. Розповіла про надважку зиму після російського руйнування критичної інфраструктури та щоденну загрозу, у якій живуть українці навіть у найвіддаленіших від фронту містах», – написала перша леді.

Також Олена Зеленська згадала про візит Джорджа Буша до України у 2008 році. Вона розповіла про те, як 43-й президент США заявляв, що України має право самостійно визначати власне майбутнє.

«Напередодні саміту НАТО в Бухаресті 2008 року 43-й Президент США Джордж Буш відвідав Україну. Він наголошував на суверенному праві України самостійно визначати своє майбутнє. Висловив переконання, що приєднання України до НАТО – це добра політика для самого Альянсу та зміцнення світової безпеки. Історія довела, що він мав рацію», – зазначила дружина президента.

Крім цього, Олена Зеленська поділилася спільними світлинами з Джорджем Бушем та його дружиною Лорою Буш. На фото експрезидент показався у центрі, обіймаючи за плече Олену Зеленську та свою дружину.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Олени Зеленської. 

До слова, на зустрічі з 43-м президентом США Джорджем Бушем та його дружиною Лорою Буш Олена Зеленська показалася в яскравому образі. Вона обрала коричневий костюм та блакитну сорочку. А піджак першої леді прикрасила незвичайна брошка з білими та блакитними намистинами

Теги: США президент Олена Зеленська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Олена Зеленська опублікувала душевне фото з експрезидентом США та його дружиною
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua