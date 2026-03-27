Олена Зеленська опублікувала душевне фото з експрезидентом США та його дружиною

Перша леді України поспілкувалася з Джорджем Бушем про Україну

Олена Зеленська відправилася до США з візитом, де вона зустрілася зі світовими лідерами та відомими діячами. Перша леді мала нагоду поспілкуватися з 43-м президентом США Джорджем Бушем. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени Зеленської у Facebook.

Олена Зеленська поділилася деталями своєї зустрічі з Джорджем Бушем. «Ми говорили про те, як важливо, щоб нашим дітям не довелося захищати Україну, як це робимо ми, і як багато тут залежить від міжнародних партнерів. Розповіла про надважку зиму після російського руйнування критичної інфраструктури та щоденну загрозу, у якій живуть українці навіть у найвіддаленіших від фронту містах», – написала перша леді.

Також Олена Зеленська згадала про візит Джорджа Буша до України у 2008 році. Вона розповіла про те, як 43-й президент США заявляв, що України має право самостійно визначати власне майбутнє.

Олена Зеленська показалася з Джорджем Бушем у США фото: Олена Зеленська/Facebook

«Напередодні саміту НАТО в Бухаресті 2008 року 43-й Президент США Джордж Буш відвідав Україну. Він наголошував на суверенному праві України самостійно визначати своє майбутнє. Висловив переконання, що приєднання України до НАТО – це добра політика для самого Альянсу та зміцнення світової безпеки. Історія довела, що він мав рацію», – зазначила дружина президента.

Крім цього, Олена Зеленська поділилася спільними світлинами з Джорджем Бушем та його дружиною Лорою Буш. На фото експрезидент показався у центрі, обіймаючи за плече Олену Зеленську та свою дружину.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Олени Зеленської.

До слова, на зустрічі з 43-м президентом США Джорджем Бушем та його дружиною Лорою Буш Олена Зеленська показалася в яскравому образі. Вона обрала коричневий костюм та блакитну сорочку. А піджак першої леді прикрасила незвичайна брошка з білими та блакитними намистинами