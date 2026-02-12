Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України

МЗС та Міноборони мають підготувати та подати президенту проєкти міжнародних договорів про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський 11 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №111/2026.

Контролюватиме виконання рішення РНБО, введеного в дію цим указом, буде секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО від 30 січня йдеться, що розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи української делегації для участі в переговорному процесі із США та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру, РНБО вирішила:

«Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони в установленому порядку невідкладно підготувати та подати президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України», – зазначено в документі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що гарантії безпеки США для України є вагомими, проте документ має бути підписаний президентом США та ратифікований Конгресом. В цьому випадку документ надає Києву впевненості у виконанні зобов'язань незалежно від політичних змін у Білому домі.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні. Також дипломат наголосив, що американський президент Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський підпишуть документи про гарантії безпеки для України, коли настане «відповідний час».