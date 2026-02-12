Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України
Глава держави ввів у дію рішення РНБО від 30 січня
фото: Офіс президента

МЗС та Міноборони мають підготувати та подати президенту проєкти міжнародних договорів про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський 11 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №111/2026.

Контролюватиме виконання рішення РНБО, введеного в дію цим указом, буде секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО від 30 січня йдеться, що розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи української делегації для участі в переговорному процесі із США та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру, РНБО вирішила:

«Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони в установленому порядку невідкладно підготувати та подати президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України», – зазначено в документі.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що гарантії безпеки США для України є вагомими, проте документ має бути підписаний президентом США та ратифікований Конгресом. В цьому випадку документ надає Києву впевненості у виконанні зобов'язань незалежно від політичних змін у Білому домі.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні. Також дипломат наголосив, що американський президент Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський підпишуть документи про гарантії безпеки для України, коли настане «відповідний час».

Читайте також:

Теги: РНБО Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
17 сiчня, 13:06
Очільник України попросив главу Білого дому передати новий пакет військової допомоги
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
22 сiчня, 16:28
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
28 сiчня, 14:34
Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі
Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі
30 сiчня, 10:36
Зеленський: «Стоїмо, де стоїмо» – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню
Зеленський розказав про прогрес, досягнутий на переговорах в Абу-Дабі
7 лютого, 11:21
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
7 лютого, 11:12
Росія побудувала більшу частину своєї державної пропаганди навколо «порятунку» жителів Донецької та Луганської областей
Чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі: розбір NYT
1 лютого, 17:15
Генеральний секретар НАТО засудив удари Росії по Україні
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
3 лютого, 16:37
Зеленський акцентував: сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і, зокрема, дронах
Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
8 лютого, 17:16

Політика

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України
Зеленський відповів Макрону на ініціативу щодо діалогу з РФ
Зеленський відповів Макрону на ініціативу щодо діалогу з РФ
Росія ігнорує «енергетичне перемир’я» та вагається щодо зустрічі в Маямі
Росія ігнорує «енергетичне перемир’я» та вагається щодо зустрічі в Маямі
ЦВК відреагувала на заяви про вибори та референдум в Україні після 24 лютого
ЦВК відреагувала на заяви про вибори та референдум в Україні після 24 лютого
Зеленський відповів на запрошення до Москви
Зеленський відповів на запрошення до Москви
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua