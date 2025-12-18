Президент пояснив, якими мають бути гарантії безпеки

Зеленський зазначив, що головне питання щодо гарантій безпеки полягає в їхній реальній дієвості

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають містити чіткий механізм стримування Росії. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, передає «Главком».

Президент зазначив, що головне питання щодо гарантій безпеки полягає в їхній реальній дієвості. За його словами, важливо чітко розуміти, як саме діятимуть партнери, якими механізмами та якими силами вони зможуть стримати Москву.

Зеленський підкреслив, що ці відповіді мають бути максимально конкретними: вони можуть не оприлюднюватися, але обов’язково повинні бути зафіксовані в офіційних документах.

Нагадаємо, Україна на переговорах зі США щодо «мирного плану» врегулювання російсько-української війни поки не обговорювала питання строку дії гарантій безпеки для Києва. Про це 16 грудня в Гаазі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом повідомив президент України Володимир Зеленський.

До слова, лідери Європейського союзу та 10 європейських країн оприлюднили спільну заяву після двох днів мирних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами. У документі зазначено, що було узгоджено план гарантій безпеки для України.