Іран іронічно відреагував на заяву Трампа про близьку угоду

Іранські військові відповіли американському президенту на заяви про примирення

Речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Речник армії підкреслив, що Іран не вступав у прямі переговори з адміністрацією Трампа. Будь-які заяви про «швидкий мир» він назвав видаванням бажаного за дійсне.

«Чи дійшов рівень ваших внутрішніх конфліктів до такого ступеня, що ви ведете переговори самі з собою?.. Стратегічна міць, якою ви колись хвалилися, перетворилася на стратегічну поразку», – сказав Золфакарі.

У Тегерані вважають, що риторика Трампа спрямована на внутрішнього американського споживача та спроби заспокоїти нафтові ринки, а не на реальне дипломатичне врегулювання.

Речник при цьому додав, що ціни на енергоносії та нафту не повернуться до колишніх рівнів, доки лідери Сполучених Штатів Америки не викреслять ідею нападу на Іран.

Раніше Дональд Трамп у притаманній йому манері заявив, що США та Іран перебувають за крок до «великої угоди», яка нібито зупинить ескалацію на Близькому Сході. Проте реакція іранських військових виявилася вкрай скептичною.

Нагадаємо, Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори. Пентагон планує відправити тисячі військовослужбовців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії до зони конфлікту на Близькому Сході. Йдеться про контингент чисельністю від 3 тис. до 4 тис. солдатів, які базуються у Форт-Брегзі.

«Главком» писав, що у вівторок ввечері поблизу іранської атомної електростанції «Бушер» стався новий удар нібито з боку США та Ізраїлю.

За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд влучив у район атомного об’єкта в південному місті Бушер. Атаку охарактеризовано як частину триваючих «ворожих дій» з боку США та Ізраїлю. За повідомленнями, жертв та збитків не зафіксовано, а всі секції атомного об’єкта залишилися неушкодженими. Це вже другий удар поблизу атомного об’єкта за останні дні. Подібна атака відбулася 17 березня, не спричинивши жодних збитків чи травм.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам.