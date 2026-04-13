США розпочали блокаду Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що 158 іранських кораблів було повністю знищено. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені – 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, «швидкісних ударних кораблів», оскільки не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до нашої блокади, його буде негайно знищено, використовуючи ту саму систему знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко і жорстоко. P.S. 98,2% наркотиків, що надходять до США морем, припинилися!», – написав Трамп.

Напередодні Трамп повідомляв, що Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. Трамп заявив, що до блокади долучаться й інші країни.

Як повідомлялося, Іран заявив про готовність відповісти на дії США після оголошення блокади суден, що виходять з іранських портів, і пригрозив ударами по об’єктах у країнах Перської затоки.

До слова, після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього.