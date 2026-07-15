Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент призначив посла України на Коморських Островах

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Президент призначив посла України на Коморських Островах
Раніше Токар був генеральним консулом України у Вроцлаві
фото: inpoland.net.pl

Згідно з текстом документа, посаду за сумісництвом займе діючий надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кенія Юрій Токар

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення надзвичайного і повноважного посла України у Союзі Коморських Островів, повідомляє «Главком».

Згідно з текстом документа, посаду за сумісництвом займе діючий надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кенія Юрій Токар.

Токар народився у Львові, де закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини». Свою кар`єру починав з посади аташе і третього секретаря відділу США і Канади Четвертого територіального Управління/Департаменту двостороннього співробітництва МЗС України. Працював у різних посольствах світу. В тому числі й консулом Генерального консульства України в Любліні.

Також Юрій Токар керував консульським підрозділом Посольства України в Сполучених Штатах Америки. А з 2022 року був Генеральним консулом України у Вроцлаві. 21 липня 2025 року Володимир Зеленський призначив його послом України в Республіці Кенія. На цій посаді він замінить Андрія Праведника.

З липня 2025 року займає посаду посла України в Республіці Кенія.

Читайте також:

Теги: посол Володимир Зеленський Кенія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
Президент призначив посла України на Коморських Островах
Президент призначив посла України на Коморських Островах
Зеленський відповів, чи перепризначить Федорова міністром оборони
Зеленський відповів, чи перепризначить Федорова міністром оборони
Президент повідомив, скільки дронів Україна виробляє за рік
Президент повідомив, скільки дронів Україна виробляє за рік
У новому уряді може змінитися глава Міносвіти: названо головного претендента
У новому уряді може змінитися глава Міносвіти: названо головного претендента
Новий очільник «Нафтогазу»: хто може замінити Корецького
Новий очільник «Нафтогазу»: хто може замінити Корецького

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
173K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
54K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua