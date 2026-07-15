Президент призначив посла України на Коморських Островах

Раніше Токар був генеральним консулом України у Вроцлаві

Згідно з текстом документа, посаду за сумісництвом займе діючий надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кенія Юрій Токар

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення надзвичайного і повноважного посла України у Союзі Коморських Островів, повідомляє «Главком».

Згідно з текстом документа, посаду за сумісництвом займе діючий надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кенія Юрій Токар.

Токар народився у Львові, де закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини». Свою кар`єру починав з посади аташе і третього секретаря відділу США і Канади Четвертого територіального Управління/Департаменту двостороннього співробітництва МЗС України. Працював у різних посольствах світу. В тому числі й консулом Генерального консульства України в Любліні.

Також Юрій Токар керував консульським підрозділом Посольства України в Сполучених Штатах Америки. А з 2022 року був Генеральним консулом України у Вроцлаві. 21 липня 2025 року Володимир Зеленський призначив його послом України в Республіці Кенія. На цій посаді він замінить Андрія Праведника.

З липня 2025 року займає посаду посла України в Республіці Кенія.