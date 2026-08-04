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Ексочільник Мінрозвитку Кулеба може стати заступником секретаря РНБО – джерела

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексочільник Мінрозвитку Кулеба може стати заступником секретаря РНБО – джерела
Олексій Кулеба отримає нову посаду
фото: Олексій Кулеба/Facebook

На сьогоднішньому представленні нового секретаря РНБО був присутній Олексій Кулеба

Ексвіцепрем'єр-міністра з відновлення України – ексміністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу планують призначити заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в уряді.

Зокрема, на сьогоднішньому представленні нового секретаря РНБО Ігоря Клименка, яке провів президент Володимир Зеленський, був присутній і Олексій Кулеба.

Ексочільник Мінрозвитку Кулеба може стати заступником секретаря РНБО – джерела фото 1

Нагадаємо, нещодавно САП подала до суду позов про визнання необґрунтованими активів на суму майже 5 млн грн, які, за версією прокуратури, були набуті Олексієм Кулебою через його сестру. У межах цієї справи прокурори наполягали на необхідності арешту майна для унеможливлення його відчуження до завершення судового розгляду.

Згодом Вищий антикорупційний суд наклав арешт на квартиру та машиномісце, якими, за даними слідства, розпоряджається віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Прокурори вважають, що Кулеба користується цим майном і має можливість впливати на свою сестру, на яку воно оформлене. За версією сторони обвинувачення, існував ризик відчуження активів, через що в майбутньому їх могло б бути неможливо конфіскувати у разі відповідного рішення суду.

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Теги: Олексій Кулеба РНБО

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