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Зеленський пояснив, чого очікує від Клименка на посаді секретаря РНБО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський пояснив, чого очікує від Клименка на посаді секретаря РНБО
Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка
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Клименко має посилити координацію між урядом, військовими, спецслужбами та іншими складовими сектору безпеки

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, досвід роботи Клименка на посаді міністра внутрішніх справ України свідчить про його здатність ефективно організовувати роботу великих безпекових структур. «МВС України – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються та спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. Ігор дуже добре координував їхню роботу. Тепер в РНБО України саме таку координаційну функцію треба максимально посилити», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що новий секретар РНБО має працювати над покращенням взаємодії між урядом, Офісом президента, військовими та спеціальними службами. Серед ключових напрямів роботи глава держави назвав підготовку України до зимового періоду, розвиток власного виробництва систем протиповітряної оборони, ракет та іншого озброєння.

Також президент звернув увагу на необхідність посилення протидії кіберзагрозам із боку Росії, а також боротьби з російською дезінформацією та інформаційними операціями. «Очікую від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 серпня президент повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України.  Зеленський пояснив призначення Клименка його досвідом управління та координації безпекових структур. 

Новий секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко після призначення назвав свої завдання на посаді. Серед пріоритетів він виокремив посилення координації між складовими сектору безпеки й оборони, контроль за виконанням рішень РНБО та стратегічне прогнозування нових загроз. За його словами, йдеться про оперативний обмін інформацією, реалізацію ухвалених рішень у визначені терміни, а також реагування на виклики у сфері оборони, кібербезпеки та протидії дезінформації.

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Теги: РНБО кадрові зміни Володимир Зеленський Ігор Клименко

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