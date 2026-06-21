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Експосол України в Польщі відмовився від ордена

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Експосол України в Польщі відмовився від ордена
Зварич отримав цю високу нагороду в липні 2024 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди
фото з відкритих джерел

Дипломат назвав своє рішення «протестом проти руйнування спадщини українсько-польського примирення»

Посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич відмовився від польської державної відзнаки – ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги». Про це повідомляє «Главком».

Зварич нагадав, що отримав цю високу нагороду в липні 2024 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Водночас нині він вирішив повернути її через, як він вважає, «непропорційну та безвідповідальну» реакцію президента Польщі Кароля Навроцького на указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Експосол України в Польщі відмовився від ордена фото 1

«Кароль Навроцький фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці, спрямованої на українсько-польське примирення та порозуміння. І це особливо прикро, адже процес примирення започаткували не політики, а люди, які безпосередньо пережили найтрагічніші сторінки нашої спільної історії», – зазначив він.

Дипломат наголосив, що Київ ніколи не ставив під сумнів право Варшави вшановувати своїх національних героїв, військові формування та діячів визвольного руху, навіть якщо окремі з них для українців «асоціюються зі смертю тисяч невинних людей». Водночас Україна очікує такого ж ставлення до свого права самостійно визначати власну політику історичної пам’яті та вшановувати тих, кого вважає борцями за свою незалежність і державність.

За словами Зварича, жодна інша країна не має права диктувати українцям, кого вони повинні вважати своїми героями, особливо в час, коли Україна продовжує боротьбу проти російської агресії.

«Українці не заперечують злочинів, вчинених представниками українського підпілля проти польського цивільного населення. Ми віддаємо належну шану невинним польським жертвам і навіть в умовах сучасної російської війни відкрили шлях до ексгумацій та їх гідного поховання. Але так само не можна замовчувати злочини проти українців, здійснені польськими військовими та підпільними формуваннями – у Сагрині, Павлокомі, Пискоровичах та багатьох інших місцях», – сказав Василь Зварич.

Посол наголосив, що Україна відкидає спроби покласти на українців виключну колективну провину за події на Волині та в Східній Галичині, адже ця трагедія є «спільним болем» двох народів.

Він пояснив, що повернення нагороди не є проявом неповаги до польського народу чи людей у Польщі, які працювали над зближенням двох країн. За його словами, це радше «протест проти руйнування спадщини українсько-польського примирення».

«Якщо ветерани УПА та Армії Крайової після всього пережитого знайшли в собі мужність подати один одному руку, то сучасні політики повинні знайти в собі мудрість не руйнувати те, що було так важко збудовано», – додав український посол.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів

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Теги: Василь Зварич Польща Віктор Ющенко Леонід Кучма незалежність протест посол українці скандал Україна президент орден хрест Кароль Навроцький трагедія

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