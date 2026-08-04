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Президент назвав три пріоритети у роботі з Євросоюзом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент назвав три пріоритети у роботі з Євросоюзом
Зеленський провів нараду з посадовцями, що відповідають за європейську інтеграцію
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Україна працює саме на повноцінний вступ в Євросоюз

Сьогодні, 4 серпня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим і профільними заступниками керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Визначили напрямки для більш інтенсивної роботи з Євросоюзом. В цьому році вже були відкриті два кластери у перемовинах про вступ України в Євросоюз, і готуємося до відкриття ще чотирьох кластерів. З нашої сторони все зроблено, щоб рішення було позитивним», – йдеться у повідомленні.

Президент разом із посадовцями домовилися про три пріоритети, які надалі повинні бути реалізовані. «Перше: Україна працює саме на повноцінний вступ в Євросоюз, і ми розглядаємо це не тільки як політичне чи економічне завдання, а як завдання безпекове – і для нас, і для Євросоюзу», – пояснив він.

Зеленський заявив, що вступ України до Євросоюзу усуне геополітичну невизначеність, якою Росія користувалася протягом десятиліть для дестабілізації як України, так і самого Євросоюзу. За його словами, разом з українською силою ЄС також набуває необхідних безпекових спроможностей, що дає змогу посилити європейський компонент євроатлантичної спільноти.

«Друге: вже зараз маємо використовувати максимально всі можливості секторальної інтеграції України в Євросоюз. Україна має сприйматися всіма європейцями як невід’ємна частина звичних європейських процесів, і це має підштовхувати наш політичний рух і рішення лідерів та країн», – наголосив глава держави.

Зеленський додав: «Третє: звісно, маємо будувати відносини на всіх рівнях таким чином, щоб Україна отримала необхідні пакети й рішення на підтримку стійкості на цю зиму. Відносини з Брюсселем і європейськими інституціями, столицями Європи, громадами в країнах Європи мають бути практичними – про те, що справді може підтримати захист життя в Україні. Розраховую на результати. Слава Україні!».

Нагадаємо, Угорщина вдруге заблокувала затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України та Молдови, що унеможливило їх відкриття.

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Теги: Володимир Зеленський Європейський Союз

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