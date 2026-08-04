Зеленський назвав кількість ліквідованих окупантів у липні

Президент: Буде в нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки України ще більше дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стабільно знешкоджує окупантів саме за допомогою безпілотників різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що росіяни щомісяця втрачають близько 30 тис. військових. «Буде в нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки України ще більше дронів», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових операцій Служби безпеки України та підтримав подальші кроки з очищення відомства від працівників, які, за його словами, працюють не в інтересах держави. Глава держави повідомив, що заслухав доповідь щодо операцій із протидії російській агресії та оцінив результати роботи спецслужби.