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Посол Німеччини, який залишає Київ, звернувся до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Посол Німеччини, який залишає Київ, звернувся до українців
Томс зазначив, що сумуватиме за Україною
фото: скриншот з відео

Томс записав звернення з Андріївського узвозу

Посол Німеччини Гайко Томс, який завершує роботу в Києві, попрощався з українцями перед від’їздом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Німеччини в Києві.

«До побачення, дорогі українки й українці! Я завершую свою місію в Україні. Але велика частина мого серця назавжди залишається тут», – йдеться у повідомленні.

Томс записав звернення з Андріївського узвозу та зазначив, що вівторок – його останній день у Києві як посла Німеччини в Україні. «Для мене це дуже емоційний момент. Служба в Україні стала найбільш значущим і цінним досвідом у моїй кар’єрі. Я переконаний, що Україна переможе у цій війні. У багатьох сенсах – вже перемогла», – сказав він.

Томс наголосив, що сумуватиму за Україною.

Зауважимо, що Гайко Томс розпочав роботу в Україні у вересні минулого року.

Нагадаємо, Томса переведуть до Іспанії, де він очолить дипломатичну місію в Мадриді. Водночас кандидатури нового посла ФРН в Україні наразі немає, і в Берліні не вважають це питання терміновим. Не виключено, що посада певний час залишатиметься вакантною.

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Теги: Німеччина посол

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