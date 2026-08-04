Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зробив заяву про переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зробив заяву про переговори
Президент: На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія
фото: скриншот з відео

Президент: Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня координує переговорний процес із представниками президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах із представниками президента Трампа, це важливо. На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємося все це реалізувати», – йдеться у заяві.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський додав: «Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали – кожен по своїх елементах переговорного треку, – де ми знаходимось у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат».

До слова, раніше Росія заявила, що готова обговорювати нові пропозиції та ідеї щодо завершення війни в Україні, однак очікує від Сполучених Штатів виконання власної умови. У Москві вважають, що перед новими переговорами Вашингтон має пояснити ситуацію навколо так званих анкориджських домовленостей.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не відмовляється від своїх планів у війні проти України та має намір і надалі домагатися реалізації так званих «цілей СВО».

Читайте також:

Теги: переговори війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року лідери країн Альянсу збираються у Стамбулі
Саміт НАТО в Анкарі: які козирі мають Україна та Росія
7 липня, 11:09
Ксенія Баш, Андрій Хливнюк та Дмитро Кузьмін отримали звання народних та заслужених артистів
День Української Державності: президент відзначив діячів культури
15 липня, 15:51
Безпілотні швидкісні човни, здатні нести до 770 кг корисного навантаження на відстань близько 560 км
Америка запустить виробництво українських дронів Magura
22 липня, 05:40
FT розкрила, чому закрита зустріч Трампа із Зеленським стане вирішальною для України
FT розкрила, чому закрита зустріч Трампа із Зеленським стане вирішальною для України
28 липня, 17:57
Зеленський провів зустріч із Федоровим
Зеленський після зустрічі з Федоровим назвав ключовий виклик в обороні
12 липня, 16:59
На місці удару працюють відповідні служби
Росіяни вдарили ракетами по Одесі
20 липня, 07:23
Робота над звільненням бійців з полону вже стартувала
Полк «Скеля» зробив заяву після захоплення своїх бійців у полон
20 липня, 12:16
Микола Белуха помер через поранення
На Харківщині помер рятувальник, поранений під час удару РФ по пожежній частині
29 липня, 16:59
Пєсков стверджує, що припинення бойових дій нібито залежить від рішень української сторони
Кремль назвав цинічну умову для відновлення переговорів про мир
1 серпня, 17:28

Політика

Зеленський зробив заяву про переговори
Зеленський зробив заяву про переговори
Президент назвав три пріоритети у роботі з Євросоюзом
Президент назвав три пріоритети у роботі з Євросоюзом
Посол Німеччини, який залишає Київ, звернувся до українців
Посол Німеччини, який залишає Київ, звернувся до українців
Зеленський пояснив, чого очікує від Клименка на посаді секретаря РНБО
Зеленський пояснив, чого очікує від Клименка на посаді секретаря РНБО
Очільник Агентства відновлення, який йде у відставку, назвав кандидата на свою посаду
Очільник Агентства відновлення, який йде у відставку, назвав кандидата на свою посаду
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів посилення української ППО
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів посилення української ППО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua