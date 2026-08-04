Зеленський зробив заяву про переговори

Президент: На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія

Президент: Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня координує переговорний процес із представниками президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах із представниками президента Трампа, це важливо. На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємося все це реалізувати», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали – кожен по своїх елементах переговорного треку, – де ми знаходимось у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат».

До слова, раніше Росія заявила, що готова обговорювати нові пропозиції та ідеї щодо завершення війни в Україні, однак очікує від Сполучених Штатів виконання власної умови. У Москві вважають, що перед новими переговорами Вашингтон має пояснити ситуацію навколо так званих анкориджських домовленостей.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не відмовляється від своїх планів у війні проти України та має намір і надалі домагатися реалізації так званих «цілей СВО».