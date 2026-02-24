Головна Країна Політика
Президент розповів, якою людиною його зробила війна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент розповів, якою людиною його зробила війна
Зеленський зауважив, що наразі не має часу на друзів
Володимир Зеленський: Я фокусуюся тепер лише на серйозних речах

Президент України Володимир Зеленський відповів, якою людиною зробила його війна. Про це він зауважив на пресконференції за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії, передає «Главком».

«Я фокусуюся тепер лише на серйозних речах. Не маючи можливості спілкуватися з друзями, але спілкуючись з партнерами, значними партнерами. У мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Старшим став, старішим», – зауважив глава України.

Прем'єр Фінляндії Александр Стубб додав, що «він (Зеленський, – «Главком») показав нам усім, що таке лідерство».

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, що у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Глава держави зазначив, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий режим був необхідним заходом безпеки протягом тривалого часу.

Раніше Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про своїх дітей. Глава держави поділився тим, як виросла його 21-річна донька Олександра та згадав про 12-річного сина Кирила.

Теги: Володимир Зеленський

