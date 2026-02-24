Президент розповів, якою людиною його зробила війна

Зеленський зауважив, що наразі не має часу на друзів

Володимир Зеленський: Я фокусуюся тепер лише на серйозних речах

Президент України Володимир Зеленський відповів, якою людиною зробила його війна. Про це він зауважив на пресконференції за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії, передає «Главком».

«Я фокусуюся тепер лише на серйозних речах. Не маючи можливості спілкуватися з друзями, але спілкуючись з партнерами, значними партнерами. У мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Старшим став, старішим», – зауважив глава України.

Прем'єр Фінляндії Александр Стубб додав, що «він (Зеленський, – «Главком») показав нам усім, що таке лідерство».

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, що у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Глава держави зазначив, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий режим був необхідним заходом безпеки протягом тривалого часу.

