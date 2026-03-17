Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу
фото: Офіс президента

Під час тристоронньої зустрічі йшлося про спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський розповів про тристоронню зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Сторони обговорили спільне виробництво зброї та координацію для посилення оборони України й Європи. Окремо йшлося про зміцнення ППО, забезпечення ракетами та реалізацію рішень у форматі «Рамштайн».

«Важливо й надалі зміцнювати нашу протиповітряну оборону та забезпечувати її достатньою кількістю ракет для систем ППО. Зокрема, потрібно якнайшвидше реалізувати рішення, які були ухвалені під час засідання у форматі «Рамштайн», і наповнювати програму Purl додатковими внесками», – каже він.

Глава держави подякував премʼєру Британії та генсеку НАТО за зусилля для підтримки й збереження фокуса уваги на Україні та якнайшвидшому досягненні достойного миру.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони. Документ закріплює статус Британії як одного з ключових союзників України та визначає конкретні кроки підтримки на роки вперед.

В декларації йдеться про те, що дві країни працюватимуть над розвитком спільної оборонно-промислової та технологічної екосистеми. Ця співпраця може включати:

  • створення спільних виробничих ліній,
  • спільні дослідження та розробки,
  • інтеграцію ланцюгів поставок оборонної продукції,
  • розвиток промислових партнерств.

Крім того, Британія та Україна також погодилися прискорити реалізацію програми Lyra, яка передбачає спільну розробку безпілотників, засобів протиповітряної оборони, далекобійних ракет та інших видів озброєння.

Теги: Володимир Зеленський переговори Марк Рютте Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua