Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте

Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу

Під час тристоронньої зустрічі йшлося про спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський розповів про тристоронню зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Сторони обговорили спільне виробництво зброї та координацію для посилення оборони України й Європи. Окремо йшлося про зміцнення ППО, забезпечення ракетами та реалізацію рішень у форматі «Рамштайн».

«Важливо й надалі зміцнювати нашу протиповітряну оборону та забезпечувати її достатньою кількістю ракет для систем ППО. Зокрема, потрібно якнайшвидше реалізувати рішення, які були ухвалені під час засідання у форматі «Рамштайн», і наповнювати програму Purl додатковими внесками», – каже він.

Глава держави подякував премʼєру Британії та генсеку НАТО за зусилля для підтримки й збереження фокуса уваги на Україні та якнайшвидшому досягненні достойного миру.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони. Документ закріплює статус Британії як одного з ключових союзників України та визначає конкретні кроки підтримки на роки вперед.

В декларації йдеться про те, що дві країни працюватимуть над розвитком спільної оборонно-промислової та технологічної екосистеми. Ця співпраця може включати:

створення спільних виробничих ліній,

спільні дослідження та розробки,

інтеграцію ланцюгів поставок оборонної продукції,

розвиток промислових партнерств.

Крім того, Британія та Україна також погодилися прискорити реалізацію програми Lyra, яка передбачає спільну розробку безпілотників, засобів протиповітряної оборони, далекобійних ракет та інших видів озброєння.