Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте
Під час тристоронньої зустрічі йшлося про спільне виробництво зброї
Президент України Володимир Зеленський розповів про тристоронню зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.
Сторони обговорили спільне виробництво зброї та координацію для посилення оборони України й Європи. Окремо йшлося про зміцнення ППО, забезпечення ракетами та реалізацію рішень у форматі «Рамштайн».
«Важливо й надалі зміцнювати нашу протиповітряну оборону та забезпечувати її достатньою кількістю ракет для систем ППО. Зокрема, потрібно якнайшвидше реалізувати рішення, які були ухвалені під час засідання у форматі «Рамштайн», і наповнювати програму Purl додатковими внесками», – каже він.
Глава держави подякував премʼєру Британії та генсеку НАТО за зусилля для підтримки й збереження фокуса уваги на Україні та якнайшвидшому досягненні достойного миру.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони. Документ закріплює статус Британії як одного з ключових союзників України та визначає конкретні кроки підтримки на роки вперед.
В декларації йдеться про те, що дві країни працюватимуть над розвитком спільної оборонно-промислової та технологічної екосистеми. Ця співпраця може включати:
- створення спільних виробничих ліній,
- спільні дослідження та розробки,
- інтеграцію ланцюгів поставок оборонної продукції,
- розвиток промислових партнерств.
Крім того, Британія та Україна також погодилися прискорити реалізацію програми Lyra, яка передбачає спільну розробку безпілотників, засобів протиповітряної оборони, далекобійних ракет та інших видів озброєння.
