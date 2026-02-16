Спецтрибунал для РФ стає ближчим: Зеленський провів переговори з генсеком Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Ален Берсе

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем Ради Європи Аланом Берсе. Ключовою темою переговорів стало прискорення процесу створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

Як повідомляє Володимир Зеленський, обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Окрему увагу приділили механізмам притягнення Москви до міжнародної відповідальності.

«Має бути більше єдності всередині Європи в роботі для притягнення Росії до відповідальності. Під час зустрічі обговорили запровадження компенсаційного механізму. Питання відповідальності за злочини – це один із факторів достойного закінчення війни», – написав президент України.

Також повідомляється, що за підсумками переговорів глава держави відзначив Алена Берсе орденом "За заслуги" І ступеня. Нагороду вручено за підтримку України у складний період.

Нагадаємо, Зеленський готує енергетичний «Рамштайн» разом із Макроном. Володимир Зеленський анонсував проведення міжнародних зустрічей у форматі енергетичного «Рамштайну» цього тижня у Франції.

Про саму зустріч у Франції йшлося під час селекторної наради. За словами Зеленського, він отримав доповідь від віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Також стало відомо, представники яких країн будуть присутні на енергетичному «Рамштайні».

«Будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться», – написав Володимир Зеленський.