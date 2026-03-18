Засуджений за держзраду нардеп Христенко подав декларацію: як змінилися статки за рік

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Засуджений за держзраду нардеп Христенко подав декларацію: як змінилися статки за рік
У вересні 2025 року українські спецслужби повернули Христенка з ОАЕ в Україну
У 2025 році суттєво обміліли заощадження політика

Позафракційний нардеп Федір Христенко, який у 2025 році отримав вирок за державну зраду, оприлюднив щорічну декларацію своїх доходів та статків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Офіційна інформація свідчить, що торік декларант разом із сім’єю мешкали у готельному номері в Об’єднаних Арабських Еміратах. Цю нерухомість, згідно з декларацією, орендувала на той час дружина обранця Марина (у 2026 році подружжя Христенків розлучилося).

Без змін залишився перелік нерухомого та цінного рухомого майна сім’ї нардепа. Зокрема, його ексдружина продовжує володіти квартирою 176 «квадратів», коморою і трьома паркомісцями (уся нерухомості куплена 2018 року), які розташовані у Росії.

Єдиним доходом за 2025 рік, який показав Федір Христенко, виявився дохід від відчуження рухомого майна на суму 4,2 млн грн. Ці кошти заробила Марина Христенко. Ймовірно, йдеться про продаж її автомобіля Land Rover Range Rover, 2019 року випуску, який зник із нової декларації народного депутата.

Що стосується самого політика, то він жив за рахунок заощаджень. На кінець 2025 року у нього залишилося готівкою 140 тис. євро, $103 тис. і 800 тис. грн (у декларації за 2024 рік суми збережень Христенка складали 182 тис євро, $203 тис. і 2,8 млн грн).

Марина Христенко задекларувала $2,4 млн, 168 тис. євро і 500 тис. грн готівкою. На рахунку в українському банку вона тримала 31 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2025 року українські спецслужби повернули з Об'єднаних Арабських Еміратах в Україну народного депутата Федора Христенка, який перед тим перебував у розшуку.

За даними слідства, Федір Христенко покинув Україну за десять днів до вторгнення Росії (14 лютого 2022 року). Вказівку виїхати за кордон нардеп отримав  від представників Росії, які тримали з ним контакт, починаючи з осені 2014 року.

Вже у березні 2022 року представники вищого політичного керівництва РФ доручили нардепу Христенку продовжувати збирати важливу інформацію про стан суспільно-політичних відносин в Україні, а також про перебіг міжнародних відносин за участю України.

У серпні 2024 року і лютому 2025 року Федір Христенко зустрівся з російським куратором у Туреччині. Під час бесіди нардеп передав ворогу інформацію про стан та перебіг суспільно-політичних відносин в Україні; поінформував про позиції президента України, інших високопосадовців України у перемовинах з представниками інших держав щодо врегулювання війни, у тому числі в сфері надання допомоги Україні задля відсічі збройної агресії РФ.

