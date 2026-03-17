Україна переконала Іспанію спільно розслідувати вбивство Портнова

Андрія Портнова було застрелено 21 травня 2025 року в передмісті Мадрида
Україна передала іспанським судовим органам документи, необхідні для запуску спільної міжнародної слідчої групи, яка розслідуватиме вбивство колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, іспанську сторону вдалося переконати у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи «та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні».

Київ уже передав іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску такої групи. Генпрокурор наголосив, що такий формат «посилить і пришвидшить розслідування». «Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова 21 травня 2025 року біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. 

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

