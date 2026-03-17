Україна переконала Іспанію спільно розслідувати вбивство Портнова

Андрія Портнова було застрелено 21 травня 2025 року в передмісті Мадрида

За словами генпрокурора, йому вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи

Україна передала іспанським судовим органам документи, необхідні для запуску спільної міжнародної слідчої групи, яка розслідуватиме вбивство колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, іспанську сторону вдалося переконати у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи «та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні».

Київ уже передав іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску такої групи. Генпрокурор наголосив, що такий формат «посилить і пришвидшить розслідування». «Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова 21 травня 2025 року біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.