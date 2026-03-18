Україна отримає €100 млн на компенсації за зруйноване житло: деталі від Мінрозвитку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна отримає €100 млн на компенсації за зруйноване житло: деталі від Мінрозвитку
До державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено 324 тис. об’єктів нерухомості

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, CEB) виділить додаткові €100 млн на програму «єВідновлення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що на сьогодні до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено 324 тис. об’єктів нерухомості, з яких понад 285 тис. – житлові. Загалом у межах програми компенсацій за знищене житло вже понад 26 тис. родин придбали нові домівки, з них понад 6 тис. – за рахунок фінансування проєкту Home.

«Державна програма компенсацій «єВідновлення» вже майже три роки працює для українців: люди отримують виплати на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, або ж на придбання нової оселі замість зруйнованої. Програма фінансується як за кошти державного бюджету, так і за підтримки міжнародних партнерів», – наголошує міністерство.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення».

Як повідомлялося, алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим відповідною постановою Кабміну.

До слова, в Україні тисячі постраждалих від війни українців ризикують залишитися без компенсацій за зруйноване житло через проблеми з реєстрацією прав власності. За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 млн. Водночас до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тис. заяв, з яких понад 425 тис. не мають верифікованої інформації про право власності через відсутність даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Політика

Україна отримає €100 млн на компенсації за зруйноване житло: деталі від Мінрозвитку
Україна отримає €100 млн на компенсації за зруйноване житло: деталі від Мінрозвитку
Мільйон +. Розкрито суми винагород членів наглядових рад обленерго
Мільйон +. Розкрито суми винагород членів наглядових рад обленерго
Засуджений за держзраду нардеп Христенко подав декларацію: як змінилися статки за рік
Засуджений за держзраду нардеп Христенко подав декларацію: як змінилися статки за рік
Мирні переговори: Зеленський заявив про «погане передчуття»
Мирні переговори: Зеленський заявив про «погане передчуття»
Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте
Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте
Україна переконала Іспанію спільно розслідувати вбивство Портнова
Україна переконала Іспанію спільно розслідувати вбивство Портнова

