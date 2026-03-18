Мільйон +. Розкрито суми винагород членів наглядових рад обленерго

«Одні й ті самі співробітники АТ «УРМ» номінуються одночасно в п’ять або шість компаній»

Колишній член Наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), президент Energy Club Андрій Костриця заявив, що нині одні й ті самі посадовці входять до складу наглядових рад одразу кількох державних операторів систем розподілу (ОСР). За його словами, така практика дозволяє їм сукупно отримувати винагороди, що перевищують мільйон гривень. Про це він написав у своєму блозі, передає «Главком».

«Недавно експертне середовище жорстко критикувало практику, коли одні й ті самі посадовці входили до наглядових рад відразу кількох державних ОСР одночасно, вказуючи на конфлікт інтересів. Сьогодні ця модель повертається. Одні й ті самі співробітники АТ «УРМ» номінуються одночасно в п’ять або шість компаній. Наприклад, радник УРМ Михайло Горин та юрисконсульт Марія Довга заявлені кандидатами у Хмельницьк-, Харків-, Тернопіль-, Запоріжжя- та Черкасиобленерго. Серед кандидатів фігурує також Ірина Холоднова, чиє ім’я вже згадувалося в публічному просторі саме через практику одночасного перебування в кількох наглядових радах минулих скликань», – наголосив фахівець.

Костриця додав, що у такому підході виникає питання операційної та фінансової ефективності. За відкритими даними, зазначив він, середня винагорода члена наглядової ради державного ОСР становить близько 170 тис. грн на місяць, а у випадку, коли штатний співробітник УРМ входить одразу до шести наглядових рад, сукупний розмір його щомісячних виплат може сягати приблизно мільйона гривень. «Виникає цілком прагматичне запитання: чи здатна одна людина фізично і якісно занурюватися в складні технічні, юридичні та фінансові процеси шести різних інфраструктурних гігантів, паралельно працюючи на повну ставку в самому АТ «УРМ»? Відповідь очевидна», – підкреслив він.

«Якщо ж повноцінний нагляд за таких умов фізично неможливий, ми маємо справу зі створенням суто номінальних органів. Високі ринкові винагороди в наглядових радах запроваджувалися для того, щоб залучати до держсектору найкращих незалежних експертів, які несуть фідуціарну відповідальність за свої рішення. Перетворювати цей механізм на інструмент фінансового стимулювання лояльних штатних працівників за формальну присутність – означає спотворювати саму ідею європейського корпоративного управління», – зауважив Андрій Костриця.

Як повідомляв «Главком», напередодні з публічним листом на міністра енергетики України Дениса Шмигаля звернувся президент Energy Club Андрій Костриця. У листі він фіксував серйозні відхилення від курсу корпоративної реформи, задекларованої урядом та стверджував про непрозоре формування нових складів наглядових рад в операторах систем розподілу, які входять в АТ «Українські розподільні мережі».