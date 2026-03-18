Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мільйон +. Розкрито суми винагород членів наглядових рад обленерго

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До грудня минулого року Андрій Костриця був незалежним членом Наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі»
фото: iclub.energy

«Одні й ті самі співробітники АТ «УРМ» номінуються одночасно в п’ять або шість компаній»

Колишній член Наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), президент Energy Club Андрій Костриця заявив, що нині одні й ті самі посадовці входять до складу наглядових рад одразу кількох державних операторів систем розподілу (ОСР). За його словами, така практика дозволяє їм сукупно отримувати винагороди, що перевищують мільйон гривень. Про це він написав у своєму блозі, передає «Главком».

«Недавно експертне середовище жорстко критикувало практику, коли одні й ті самі посадовці входили до наглядових рад відразу кількох державних ОСР одночасно, вказуючи на конфлікт інтересів. Сьогодні ця модель повертається. Одні й ті самі співробітники АТ «УРМ» номінуються одночасно в п’ять або шість компаній. Наприклад, радник УРМ Михайло Горин та юрисконсульт Марія Довга заявлені кандидатами у Хмельницьк-, Харків-, Тернопіль-, Запоріжжя- та Черкасиобленерго. Серед кандидатів фігурує також Ірина Холоднова, чиє ім’я вже згадувалося в публічному просторі саме через практику одночасного перебування в кількох наглядових радах минулих скликань», – наголосив фахівець.

Костриця додав, що у такому підході виникає питання операційної та фінансової ефективності. За відкритими даними, зазначив він, середня винагорода члена наглядової ради державного ОСР становить близько 170 тис. грн на місяць, а у випадку, коли штатний співробітник УРМ входить одразу до шести наглядових рад, сукупний розмір його щомісячних виплат може сягати приблизно мільйона гривень. «Виникає цілком прагматичне запитання: чи здатна одна людина фізично і якісно занурюватися в складні технічні, юридичні та фінансові процеси шести різних інфраструктурних гігантів, паралельно працюючи на повну ставку в самому АТ «УРМ»? Відповідь очевидна», – підкреслив він.

«Якщо ж повноцінний нагляд за таких умов фізично неможливий, ми маємо справу зі створенням суто номінальних органів. Високі ринкові винагороди в наглядових радах запроваджувалися для того, щоб залучати до держсектору найкращих незалежних експертів, які несуть фідуціарну відповідальність за свої рішення. Перетворювати цей механізм на інструмент фінансового стимулювання лояльних штатних працівників за формальну присутність – означає спотворювати саму ідею європейського корпоративного управління», – зауважив Андрій Костриця.

Як повідомляв «Главком», напередодні з публічним листом на міністра енергетики України Дениса Шмигаля звернувся президент Energy Club Андрій Костриця. У листі він фіксував серйозні відхилення від курсу корпоративної реформи, задекларованої урядом та стверджував про непрозоре формування нових складів наглядових рад в операторах систем розподілу, які входять в АТ «Українські розподільні мережі».

Читайте також:

Теги: енергетика гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua