Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ

Глава держави закликав Сполучені Штати затримувати танкери російського тіньового флоту та конфісковувати нафту

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Вони обговорили посилення санкцій проти Росії, зокрема проти атомної енергетики й танкерного флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави наголосив: важливо, щоб Сполучені Штати активно співпрацювали з Євросоюзом не лише для того, щоб затримувати танкери російського тіньового флоту, а й конфісковувати нафту, яку вони транспортують.

«Ми дуже розраховуємо на ваше рішення, майбутнє рішення. Я сподіваюся, що Сенат підтримає санкційний законопроєкт. Для нас це дуже важливо. Ми не бачимо так багато інструментів, як можна вплинути на Путіна, як натиснути на Росію, як зупинити цю війну. Інструмент номер один – це санкційна політика», – сказав глава держави.

Президент України й сенатори США говорили також про ситуацію на фронті та процес перемовин. Глава держави поінформував про підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві.

Крім того, ішлося про російські удари по американських компаніях, які працюють в Україні. Сторони засудили ці атаки та наголосили, що Росія має понести відповідальність за злочини агресії.

Президент та американські сенатори приділили увагу й енергетичній підтримці України. Зеленський подякував США за швидку реакцію на потреби українського енергетичного сектору. За його словами, цього тижня у Франції відбудеться зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну», і Україна має список конкретного обладнання, яке необхідне для відновлення енергетики.

Окремо обговорили використання заморожених російських активів для потреб України. Їх доцільно було б спрямувати на закупівлю ракет до комплексів «Петріот», які зможуть посилити протиповітряну оборону України.

Також під час зустрічі йшлося про зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави наголосив, що Росія утримує тисячі викрадених українських дітей, із них вдалося повернути додому більш ніж 1800. Володимир Зеленський додав, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей проведе зустрічі з партнерами в Брюсселі та Сполучених Штатах Америки за участю першої леді США.

Річард Блюменталь поінформував про зустріч з українськими дітьми, яких вдалося повернути з РФ, і наголосив, що Сполучені Штати мають запроваджувати додаткові санкції проти Росії та посилювати протиповітряну оборону України.

«Ми зараз дуже рішуче налаштовані працювати по лінії санкцій, по лінії повернення дітей, забезпечення “томагавків” і перехоплювачів – усього, що вам необхідно для того, щоб здобути перемогу. І для того, щоб боротися з тими хибними наративами про те, що Росія нібито перемагає. Вона не перемагає ані на полі бою, ані з морального боку», – сказав Річард Блюменталь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту Росії.

До слова, президент України Володимир Зеленський закликав Європу запровадити санкції проти російської атомної енергетики.