Зеленський розповів про нові результати на передовій

Зеленський впевнений, що Україна й надалі буде здобувати нові результати на передовій і отримувати додаткові елементи допомоги від міжнародних партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не можна казати, скільки треба часу для перемоги у війні, але жоден російський злочин не зіштовхне з цього шляху. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні до українців.

«Сьогодні російська армія нанесла чергові підлі удари по мирним людям у Миколаєві. Снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі і є поранені. Знову обстріли Харкова, Сумщини. Жорстокий вогонь на Донбасі. На півдні України. Усе це можна зупинити тільки одним шляхом – визволити, і поки Росія не прийшла, всюди на українській землі було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витіснимо – нормальне життя повернеться. І це єдиний шлях – це шлях до нашої перемоги», – наголосив президент.

«Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом. Але знаємо, що жодна російська маніпуляція й жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху», – заявив Зеленський.

Також він нагадав, що сьогодні вдалося забезпечити звільнення іще шістьох українських громадян із російського полону.

«Я дякую всім, хто забезпечує цю роботу!», – сказав глава держави.

«Сьогодні маємо нові результати на передовій. Сьогодні отримали додаткові елементи допомоги від партнерів. Так буде й надалі», – відзначив Зеленський.

«Завтра – іще один день нашої боротьби, іще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців», – сказав президент.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.