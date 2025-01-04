Волейболіст Гладир розповів, що злякався прибути на похорон матері, бо «не виїхав би з України»

Гладир: Те, що зараз відбувається в Україні, і я не кажу про саму війну, жахає

Волейболіст польської «Варти» з Заверців Юрій Гладир розповів, що він та його брат не приїхали на похорони власної матері через страх не виїхати з України.

«Моя мати пішла з життя чотири тижні тому. Я дізнався про це, коли ми були в Мілані. Вона була здоровою жінкою. На наступний День святого Валентина їй виповнилося б 70. Її серце не витримало уві сні. Для мене і мого брата, який живе в Чехії, тим більше боляче, що ми не змогли поїхати на її похорон. Якби ми це зробили, то не виїхали б з України», – заявив волейболіст.

Він також відповів на питання журналіста з Польщі про «реальність загрози раптових призовів на фронт в Україні».

«Те, що зараз відбувається в Україні, і я не кажу про саму війну, жахає. Це не покажуть по телевізору або ви про це не почуєте. Ми з братом не пішли б звідти... Більше я не хочу нічого про це говорити, тому що для мене це занадто політично важко», – сказав Гладир.

40-річний Гладир двічі ставав чемпіоном України. Потім переїхав до Польщі, де і виступає нині. Волейболіст чотири рази ставав чемпіоном Польщі, тричі вигравав Суперкубок та двічі Кубок Польщі. З 2013 року Гладир має польське громадянство.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне! Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.