Схема заробітку на ухилянтах. У Миколаєві співробітник ТЦК отримав підозру

Протиправний механізм схеми працівника ТЦК діяв з початку 2024 року

Співробітники миколаївського обласного ТЦК пропонували «допомогу» охочим уникнути мобілізації

Державне бюро розслідувань викрило схему заробітку на мобілізації у миколаївському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ЗСУ. Так, правоохоронці затримали та повідомили про підозру одному із співробітників. Про це повідомляє ДБР.

«Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського ОТЦК та СП, який брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Протиправний механізм діяв з початку 2024 року. Двоє співробітників миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пропонували «допомогу» охочим уникнути мобілізації», – йдеться у повідомленні.

За $4-5 тис. вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За додаткову оплату в середньому $3 тис. військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус «придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах».

9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від «клієнта» $4500.

Нагадаємо, що у Вінниці ліквідували схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Раніше працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.