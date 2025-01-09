Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
Законопроєкт підтримали 254 народних депутати
фото: Верховна Рада України, Facebook

Законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9558, що забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також у осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

«№9558 – внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації. В цілому (254)», – повідомив Железняк. 

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації та безпосередньо надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації. 

Національне законодавство про трансплантацію вже містить заборону вилучати органи у донорів-трупів, загиблих внаслідок проведення антитерористичної операції та під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, російської федерації, але виключено у Донецькій та Луганській областях.

Тому існує необхідність уточнити положення, що стосуються заборони вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у службовців військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій, утворених відповідно до законів України, які визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів
держави, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних (бойових) дій в Україні або в окремих її місцевостях де введено воєнний стан відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Теги: Верховна Рада воєнний стан Ярослав Железняк законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) Війна і бізнес
18 грудня, 2024, 11:00
За словами посадовиці, щоб зосередити інформацію від усіх служб в одному місці, буде запущена єдина онлайн-платформа. І вона має запрацювати протягом місяця
​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти
12 грудня, 2024, 01:50
Країною керуватиме премʼєр-міністр Хан Дак Су
Імпічмент президенту в Південній Кореї: хто тепер керуватиме країною
14 грудня, 2024, 16:58
Експосол США в Україні Джон Гербст
Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду
18 грудня, 2024, 12:43
Українці зможуть перебувати у якості біженців у Швеції, проте за іншими правилами
Швеція вводить жорсткі правила для біженців. Як тепер отримати притулок
19 грудня, 2024, 03:02
Мін’юст запевнив, що фахівці ДП «Національні інформаційні системи» працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів
Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі державних реєстрів
19 грудня, 2024, 18:35
Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена
Зеленський визначився з кандидатурою на посаду військового омбудсмена
29 грудня, 2024, 21:32
В Гаазі, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор
Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС
1 сiчня, 12:00
У 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+
Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
6 сiчня, 04:17

Політика

Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні
Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні
Володимир Зеленський пояснив, як примусити Росію до миру
Володимир Зеленський пояснив, як примусити Росію до миру
Зеленський назвав одну з найбільших перемог України у війні
Зеленський назвав одну з найбільших перемог України у війні
Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
Рада продовжила термін для добровільного повернення із СЗЧ
Рада продовжила термін для добровільного повернення із СЗЧ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
92K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
20K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
17K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
14K
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua