Президент жорстко відповів критикам ЗСУ і учасників перемовин із РФ: вирушайте на поле бою

Зеленський наголосив, що наразі не пора повчати захисників та захисниць

«Переговорний процес — це поки лиш слова»

Уночі 30 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням. Він розповів, що переговорний процес триває із РФ триває, але поки на словах, без конкретики.

«Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину.

У такій ситуації, у якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час», – сказав Зеленський.

Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні Сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо.

«Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові – не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський звільнив кількох послів за неналежну роботу (відео).

Також напередодні Зеленський виголосив промову в парламенті Норвегії (відео).