Президент знову збирав Ставку: подробиці тригодинної зустрічі

Під час засідання Ставки обговорювалися протидії ракетному терору, а також ситуація на енергетичному фронті

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави сказав у відеозверненні.

Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем’єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Зеленський запевнив, ми знаємо, до чого готується ворог.

«Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати і далі звільнятимемо нашу землю», - сказав він.

Також, зазначив він, «дуже докладно проаналізували все, що стосується постачання Силам оборони: це техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі».

«Особливо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є досить значні результати в цьому, відсоток збитків став меншим, але є ще над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і робитимемо для цього й надалі все можливе і неможливе», - сказав Зеленський, додавши: «Найближчими тижнями очікуємо на добрі новини з ППО та ПРО для України».

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки.