В Україну приїдуть президенти Польщі та Литви

Зеленський, Дуда та Науседа обговорять ситуацію з безпекою у регіоні

Дуда та Науседа зустрінуться із Зеленським

20 грудня в Україні відбудеться саміт «Люблінського трикутника», на який приїдуть президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа. Про це у Twitter написав голова бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох.

Президент України Володимир Зеленський, Дуда та Науседа зустрінуться у межах саміту «Люблінського трикутника», щоб обговорити ситуацію з безпекою у регіоні.

«Візит президентів Польщі та Литви також є вираженням підтримки України перед тиском і провокаціями з боку РФ. Обидві країни підтримують євроатлантичну інтеграцію України», – наголосив Кумох.

Wizyta prezydentów Polski i Litwy to także wyraz wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji. Oba Kraje popierają integrację euroatlantycką Ukrainy . https://t.co/hQYW8tVxGH — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) December 13, 2021

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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