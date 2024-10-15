Призначення Ляшка командиром батальйону безпілотних систем: 11-й армійський корпус зробив заяву

Ляшка було призначено командиром батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади у зв'язку з рішенням командира бригади

Як зазначила пресслужба оперативно-тактичного з'єднання, екснардеп Ляшко під час служби «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотників та їх роль на полі бою»

Рішення про переміщення лейтенанта та колишнього народного депутата Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР. Про це повідомляє 11-й армійський корпус.

За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

Як зазначили військові, під час його перебування Ляшка на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника.

«У вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань Збройних сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем. Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади», – йдеться в повідомленні.

11-й армійський корпус прокоментував призначення Ляшка командиром батальйону скріншот

Нагадаємо, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який служить у лавах ЗСУ та має військове звання лейтенант, був призначений командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Підписаний наказ командиром армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

«Призначити: лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича, начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України – командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади», – йдеться у документі від 11 жовтня 2024 року.

фото: Facebook / Денис Ярославский

Як відомо, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вступив на службу до української армії.

Згодом стало відомо, що екснардеп Олег Ляшко, який нині перебуває на фронті, має особистого охоронця, який його захищає. Про це раніше повідомляв в інтерв'ю «Главкому» військовослужбовець Олексій Бик.

До слова, українська снайперка Євгенія Емеральд зверталася до екснардепа Олега Ляшка, щоб той вплинув на свого охоронця, її ексчоловіка Євгена Стипанюка, який неодноразово погрожував жінці.