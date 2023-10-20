Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця

Колишній чоловік Емеральд вже понад шість років працює охоронцем Ляшка

Екснардеп Олег Ляшко, який нині перебуває на фронті, має особистого охоронця, який його захищає. Про це розповіла українська снайперка Євгенія Емеральд в інтерв’ю журналісті Аліні Доротюк.

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За словами військової, її колишній чоловік, військовослужбовець Євген Стипанюк вже понад шість років працює охоронцем Ляшка.

«Він продовжує ним бути, перебуваючи на фронті. У нашій країні можливо все. Ну так, звичайно, він зареєстрований не як охоронець, а як військовий ЗСУ. Він цього не приховував. Я познайомилася з колишнім нардепом на нашому весіллі», – зазначила Емеральд.

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Емеральд наголосила, що Стипанюк постійно погрожував їй зв’язками та охороною свого шефа.

Снайперка також розповіла, що її колишній нібито отримував зарплатню як на фронті, але при цьому відсиджувався у Києві.

«Ми весь час жили разом. Він їздив до Харкова раз на тиждень на кілька днів, а потім повертався додому і весь час перебував у Києві. Мені було заборонено говорити про це, потім мені погрожували цим. У мене є багато фото і відео на телефоні, які є свідченням того, що людина дійсно перебувала весь час у Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з нуля не вилазить. Також є багато свідків, які бачили цю людину постійно у Києві. У ЖК є відеоспостереження, сусіди це підтвердять… Мені так соромно, що я все це прикривала. Я не могла інакше, він був моїм чоловіком, я боялася», – зізналася Емеральд.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» військовослужбовець Олексій Бик розповів, що екснардеп Олег Ляшко воює на фронті з охоронцем.

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Нагадаємо, українська снайперка Євгенія Емеральд зверталася до екснардепа Олега Ляшка, щоб той вплинув на свого охоронця, її ексчоловіка Євгена Стипанюка, який неодноразово погрожував жінці.

Нагадаємо, українська снайперка Євгенія Емеральд оприлюднила переписку з ексчоловіком Євгеном Стипанюком – той погрожує «підірвати» її та забрати піврічну доньку.

До слова, Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк познайомилися на фронті. У жовтні минулого року на передовій вони зіграли весілля, а у квітні 2023 року жінка народила доньку, яку назвали Афіною. У вересні 2023 року снайперка видалила з соціальних мереж світлини з чоловіком та натякнула на розлучення.