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    Суспільство

    Депутати вирішили відкласти рішення щодо змін мовного і освітнього законів

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    Законопроєкт №2362 авторства Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5&minus;11 класів на навчання українською мовою - Депутати вирішили відкласти рішення щодо змін мовного і освітнього законів
    Законопроєкт №2362 авторства Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою

    Рішення перенесли на наступне засідання комітету

    Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав ухвалення рішення щодо законопроекту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» на наступне засідання.

    Відповідне рішення члени комітету хвалили під час засідання 18 березня, повідомляє Укрінформ.

    «Є пропозиція – відкласти ухвалення цього рішення для додаткових консультацій, перенести на наступне засідання комітету… До речі, щодо наступного засідання, буду пропонувати наступного тижня зібратися», – зазначив голова комітету Олександр Ткаченко.

    Цю пропозицію підтримала більшість присутніх на засіданні членів профільного комітету.

    Автор законопроєкту – член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція «Слуга народу») – пропонував рекомендувати парламенту ухвалити його в першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький (фракція «Європейська солідарність») вніс пропозицію взагалі відхилити цей законопроєкт.

    Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун (фракція «Голос») поінформувала, що «освітній» комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися стосовно відповідного проєкту закону шляхом голосування.

    Як повідомлялося, законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєструвано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

    Микола Княжицький Міністерство освіти і науки освіта закон українська мова навчання Олександр Ткаченко Максим Бужанський фракція
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