Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки
фото: Офіс президента

Лідери тісно координуються, щоб принципові позиції були враховані

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський провів спільну телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував за принципову підтримку України. Сторони обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. «Лідери цінують зусилля США, президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни й працюють над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир», – йдеться у повідомленні.

Лідери тісно координуються, щоб принципові позиції були враховані. Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

План Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що європейські лідери працюють над ще однією версією плану завершення війни в Україні. У порівнянні з американським він буде значно справедливішим для України. 

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Фрідріх Мерц переговори Кір Стармер перемир'я

