Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС
Нікос Христодулідіс заявив про підтримку України
фото: скриншот з відео

«Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом ЄС»

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільний брифінг президента Кіпру та українського лідера Володимира Зеленського.

Ця заява пролунала на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.

«Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом Європейського Союзу. І я хотів би також поговорити в цьому пункті про розширення, тому що – це свідомий вибір України стати частиною Європейського Союзу, але також ми говоримо про геополітичні питання. Ми маємо просувати процедури розширення Європейського Союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість», – сказав Христодулідіс.

Нагадаємо, до Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він прибув до Києва поїздом о 08:00, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський. Візит політика відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.

Читайте також:

Теги: Кіпр Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комісарка ЄС Марта Кос запропонувала перехідний термін для нових держав-членів
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів
4 листопада, 19:24
Лідер Сербії каже, що «занадто старий, щоб так легко змінювати свою думку» щодо санкцій проти Росії
Президент Сербії назвав умову, за якої введе санкції проти Росії
7 листопада, 07:19
Політик назвав поступову відмову ЄС від імпорту газу з Росії «незаконним рішенням»
Угорщина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу
14 листопада, 14:12
Рада ЄС схвалила механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн
Рада ЄС схвалила механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн
18 листопада, 07:30
За словами посадовиці, американський план обговорюватимуть очільники МЗС Європейського Союзу
Каллас прокоментувала «мирний план» США для завершення війни в Україні
20 листопада, 11:15
Журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
21 листопада, 04:57
Європейський чиновник назвав запропоновані США поступки для України «нерозумними»
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
21 листопада, 11:31
Де найбільша частка населення не може звести кінці з кінцями
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
24 листопада, 20:30
Один із вболівальників на трибунах був одягнений у футболку з літерою «Z»
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
28 листопада, 12:02

Політика

Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС
Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС
Литва закрила небо на кордоні з Білоруссю до лютого
Литва закрила небо на кордоні з Білоруссю до лютого
Ексглава дипломатії ЄС йде у відставку через розслідування шахрайства
Ексглава дипломатії ЄС йде у відставку через розслідування шахрайства
МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії
МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії
В Ізраїлі зʼявився перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні (фото)
В Ізраїлі зʼявився перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні (фото)
Путін прокоментував свою зустріч із посланцями Трампа
Путін прокоментував свою зустріч із посланцями Трампа

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua