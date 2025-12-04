Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС

«Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом ЄС»

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільний брифінг президента Кіпру та українського лідера Володимира Зеленського.

Ця заява пролунала на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.

«Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом Європейського Союзу. І я хотів би також поговорити в цьому пункті про розширення, тому що – це свідомий вибір України стати частиною Європейського Союзу, але також ми говоримо про геополітичні питання. Ми маємо просувати процедури розширення Європейського Союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість», – сказав Христодулідіс.

Нагадаємо, до Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він прибув до Києва поїздом о 08:00, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський. Візит політика відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.