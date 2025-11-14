Зеленський відзначив воїнів званням Героя України

Президент наголосив, що Україна помститься за кожного полеглого героя

Президент України Володимир Зеленський відзначив орденами «Золота Зірка» та іншими державними нагородами військових й передав відзнаки родинам загиблих героїв, яких нагороджено посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Кожна наша українська позиція зараз – це захист усієї нашої держави. Кожен український герой – це захисник не просто того чи іншого напрямку на фронті, не просто того чи іншого українського міста, чи нашого села. Це захисник незалежності України, усієї нашої культури, усього нашого народу», – сказав він.

Президент наголосив, що Росія хоче відібрати в України все, і саме тому українці мають усвідомлювати важливість єдності в захисті країни та шанувати подвиг воїнів. «Робимо все, щоб Україна щодня ставала тільки сильнішою, і саме це потрібно. На кожен російський удар є наші відповіді, і це буде ще відчутніше. За кожного нашого полеглого героя ми помстимось. І змусимо Росію до миру – обов’язково. Буде такий день, коли закінчиться ця війна і коли ми гарантуємо реальну безпеку для всіх українських дітей, для всіх наших поколінь», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави передав рідним загиблих захисників ордени «Золота Зірка». Звання Герой України удостоєні посмертно:

Старший солдат Геннадій Афанасьєв . Захищав Київ, брав участь в обороні Ірпеня та Бучі, у боях на Харківщині, Луганщині й Донеччині. Вісімнадцятого грудня 2022 року разом із групою із семи військових тримав оборону на Луганщині під мінометним, артилерійським і танковим вогнем ворога попри значно більші сили окупантів. Геннадій Афанасьєв загинув, стримуючи просування ворога на Білогорівку.

. Захищав Київ, брав участь в обороні Ірпеня та Бучі, у боях на Харківщині, Луганщині й Донеччині. Вісімнадцятого грудня 2022 року разом із групою із семи військових тримав оборону на Луганщині під мінометним, артилерійським і танковим вогнем ворога попри значно більші сили окупантів. Геннадій Афанасьєв загинув, стримуючи просування ворога на Білогорівку. Старший лейтенант Олександр Бондаренко . У грудні торік біля Покровська брав участь у захопленні рубежу оборони й координував дії штурмових груп. Пізніше виконував бойові завдання в Курській і Білгородській областях Росії, зокрема планував штурмові дії для відбиття позицій у ворога. Двадцять шостого квітня цьогоріч особисто очолив і завів на позицію штурмову групу, але під час стрілецького бою з противником зазнав поранень, несумісних із життям.

. У грудні торік біля Покровська брав участь у захопленні рубежу оборони й координував дії штурмових груп. Пізніше виконував бойові завдання в Курській і Білгородській областях Росії, зокрема планував штурмові дії для відбиття позицій у ворога. Двадцять шостого квітня цьогоріч особисто очолив і завів на позицію штурмову групу, але під час стрілецького бою з противником зазнав поранень, несумісних із життям. Підполковник Сергій Кандиба (НГУ). Під час оборони Маріуполя та важких боїв на «Азовсталі» особисто ліквідував близько 40 окупантів, знищив автомобілі, вивів із ладу БМП, три БТРи і танк ворога. Завдяки йому вдалося врятувати життя щонайменше відділення поранених захисників і декількох десятків цивільних. Сергій Кандиба загинув 2 травня 2022 року внаслідок вибуху міни, коли прикривав маневр свого загону в бою.

(НГУ). Під час оборони Маріуполя та важких боїв на «Азовсталі» особисто ліквідував близько 40 окупантів, знищив автомобілі, вивів із ладу БМП, три БТРи і танк ворога. Завдяки йому вдалося врятувати життя щонайменше відділення поранених захисників і декількох десятків цивільних. Сергій Кандиба загинув 2 травня 2022 року внаслідок вибуху міни, коли прикривав маневр свого загону в бою. Доброволець Тарас Карпюк . Виконував спеціальні бойові та розвідувальні завдання на тимчасово окупованій території Запоріжжя й Херсонщини. Двадцять четвертого грудня 2022 року у складі розвідгрупи проник у тилові райони ворога й успішно виконав завдання. Проте під час повернення з нього українські воїни потрапили в засідку противника. Група розвідників вела бій до останнього набою.

. Виконував спеціальні бойові та розвідувальні завдання на тимчасово окупованій території Запоріжжя й Херсонщини. Двадцять четвертого грудня 2022 року у складі розвідгрупи проник у тилові райони ворога й успішно виконав завдання. Проте під час повернення з нього українські воїни потрапили в засідку противника. Група розвідників вела бій до останнього набою. Штаб-сержант Іван Кедик . Виконував бойові завдання на Донеччині та брав участь в операції на Курщині. Тринадцятого серпня торік у складі розвідувальної групи виявив засідку противника, але ворог влучив протитанковою керованою ракетою в його транспортний засіб. Унаслідок цього Іван Кедик загинув, але встиг передати по рації точні координати розташування засідки й напрямок можливого удару противника, що дало змогу командуванню вчасно змінити маршрут руху основних сил батальйону та уникнути значних втрат.

. Виконував бойові завдання на Донеччині та брав участь в операції на Курщині. Тринадцятого серпня торік у складі розвідувальної групи виявив засідку противника, але ворог влучив протитанковою керованою ракетою в його транспортний засіб. Унаслідок цього Іван Кедик загинув, але встиг передати по рації точні координати розташування засідки й напрямок можливого удару противника, що дало змогу командуванню вчасно змінити маршрут руху основних сил батальйону та уникнути значних втрат. Старший лейтенант Руслан Лукницький . У квітні 2022 року взвод під його керівництвом, штурмуючи ворожі позиції на околицях Попасної, потрапив у засідку зі значно більшою кількістю окупантів та їхньої техніки. Руслан Лукницький загинув 24 квітня 2022 року, прикриваючи відхід українських захисників і врятувавши життя десяти підлеглих.

. У квітні 2022 року взвод під його керівництвом, штурмуючи ворожі позиції на околицях Попасної, потрапив у засідку зі значно більшою кількістю окупантів та їхньої техніки. Руслан Лукницький загинув 24 квітня 2022 року, прикриваючи відхід українських захисників і врятувавши життя десяти підлеглих. Солдат Микола Постовой . Під час боїв на Харківщині зазнав поранення, але відмовився від евакуації та продовжив відбивати штурм окупантів. Попри більшу кількість ворожих сил підрозділ під його командуванням відбив чотири штурми, знищив дев’ятьох і поранив вісьмох загарбників. Двадцять третього листопада торік евакуював пораненого побратима в умовах високої активності російських ударних дронів. Дійшовши майже до точки евакуації та врятувавши життя воїна, Микола Постовой зазнав важкого поранення від скиду боєприпасу, внаслідок якого помер у лікарні.

. Під час боїв на Харківщині зазнав поранення, але відмовився від евакуації та продовжив відбивати штурм окупантів. Попри більшу кількість ворожих сил підрозділ під його командуванням відбив чотири штурми, знищив дев’ятьох і поранив вісьмох загарбників. Двадцять третього листопада торік евакуював пораненого побратима в умовах високої активності російських ударних дронів. Дійшовши майже до точки евакуації та врятувавши життя воїна, Микола Постовой зазнав важкого поранення від скиду боєприпасу, внаслідок якого помер у лікарні. Матрос Олег Хомицький. Брав участь у боях на Донеччині та Херсонщині. За допомогою дронів ліквідував майже 130 окупантів і ще понад 120 поранив, знищив 20 ворожих укриттів і російську техніку. Виявляв позиції окупантів, що дало змогу ліквідувати понад 90 російських військових, ворожий міномет, станцію РЕБ, дві РСЗВ, бронемашину та опорний пункт екіпажів дронів. Вісімнадцятого липня цьогоріч ворожі дрони уразили позицію дистанційного пілотування роти БпЛА, внаслідок чого зазнав поранень, несумісних із життям.

7 фото На весь екран











Президент передав нагороди рідним полеглих воїнів фото: president.gov.ua/Офіс президента

Також президент особисто відзначив «Золотою Зіркою» Героя України, командира 39-ї бригади тактичної авіації полковника Олександра Довгача. Здійснив понад 150 бойових вильотів і завдавав ударів по пунктах управління, озброєнню, військовій техніці, живій силі, об’єктах інфраструктури та засобах зв’язку. Також прикривав ударну й бомбардувальну авіацію, збивав дрони та крилаті ракети. Олександр Довгач звільняв острів Зміїний, Київщину, Харківщину та правобережжя Херсонщини. Неодноразово виконував бойові завдання в умовах загрози своєму життю. Лише протягом цього року зафіксовано близько 20 пусків російських ракет по його літаку, але Олександр Довгач завжди до кінця виконував поставлені перед ним завдання.

Глава держави також вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» молодшому сержанту Євгену Мінженеру. Здійснював аеророзвідку, перебуваючи поблизу Кринок із квітня до вересня 2024 року. Також коригував артилерійський і мінометний вогонь під постійними ударами ворожої артилерії та дронів. Завдяки його роботі знищено десятки укриттів, опорних пунктів, гармат, мінометів і штурмових груп противника.

Крім того, президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і «За мужність» I–ІІІ ступенів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя» солдатів і офіцерів 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ за операцію з евакуації пораненого захисника, яку вони здійснили.