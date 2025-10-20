Головна Країна Політика
search button user button menu button

Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу»
Розгляд заяви Колісник став можливим після того, як керівництво фракції мінімізувало ризики
колаж: glavcom.ua

Цього тижня на фракцію «Слуга народу» чекають кадрові пертурбації

Фракцію «Слуга народу» цього тижня очікують кадрові пертурбації, які були штучно затягнуті на кілька місяців через небажання керівництва монобільшості посилювати вплив колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. Вже у вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада планує розглянути заяву про складання депутатських повноважень Анни Колісник (№94 у списку), яку вона подала ще у травні. Про це у матеріалі «Главкома» «Арахамія пробив «тромб Богдана». Партійний список «Слуги народу» розблоковано».

Замість Колісник до фракції має зайти наступний у списку кандидат – Дмитро Слинько (№151), колишній журналіст та ексредактор партійної газети.

Якщо Анну Колісник позбавлять мандата, її місце в «Слузі народу» має зайняти Дмитро Слинько
Якщо Анну Колісник позбавлять мандата, її місце в «Слузі народу» має зайняти Дмитро Слинько
Фото: Zruchno.Travel

Затягування з позбавленням мандата Колісник було пов’язане з тим, що одразу кілька кандидатів, що стоять у виборчому списку за Слиньком та можуть далі зайти у Раду, виявилися особами, тісно пов’язаними з нині опальним Андрієм Богданом.

Ситуація стабілізувалася після того, як двоє «стовідсоткових креатур Богдана» врешті подали заяви про «самовідвід»:

  • Богдан Козуб (юрист, який працював із фірмою, яку Богдан використовував у своїх бізнес-справах) подав звернення про відмову балотуватися ще 25 липня.
Богдан Козуб працював у фірмі, яка обслуговувала інтереси Андрія Богдана
Богдан Козуб працював у фірмі, яка обслуговувала інтереси Андрія Богдана
Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу» фото 1
  • Сергій Москаленко (колишній радник Андрія Богдана та ексчлен наглядової ради «Укрзалізниці») взяв «самовідвід» лише 19 вересня, і ЦВК скасувала його реєстрацію 3 жовтня.
Сергій Москаленко працював радником Андрія Богдана в часи, коли той керував Офісом президента
Сергій Москаленко працював радником Андрія Богдана в часи, коли той керував Офісом президента
Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу» фото 2
ЦВК задовольнила заяву кандидата в нардепи Сергія Москаленка про скасування його реєстрації
ЦВК задовольнила заяву кандидата в нардепи Сергія Москаленка про скасування його реєстрації

Проте лишився у списку контроверсійний «Джокер» – Роман Кравець (№153), засновник скандального телеграм-каналу «Джокер», якого, за свідченнями джерел, також лобіював Богдан.

Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу» фото 3

Наразі Кравець від перспективи стати парламентарем не відмовився. Попри старі зв’язки з ексголовою ОП, подейкують, що він налагодив конструктивні стосунки з чинним керівництвом Банкової та головою фракції монобільшості Давидом Арахамією.

Таким чином, розгляд заяви Колісник став можливим після того, як керівництво «Слуги народу» мінімізувало ризики від появи в парламенті небажаних кандидатів із «орбіти Богдана».

Читайте також:

Теги: Андрій Богдан Анна Колісник політика партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Нобелівська премія миру
Трамп і Нобелівська премія миру
13 жовтня, 09:33
Олексій Івашин
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Бужанський обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом
Нардеп від «Слуги народу» обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом: подробиці скандалу
21 вересня, 08:11
Зеленський пропонує партнерам створити спільний повітряний щит
Україна ініціює створення спільного оборонного щита з партнерами – Зеленський
29 вересня, 14:26
Політична кар’єра стала випробуванням для дітей Юрія Луценка
Луценко пояснив, чому для дітей погано мати батьків-політиків
30 вересня, 11:06
Зеленський: Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити «Стіну дронів»
Зеленський виступив на саміті в Данії (відео)
2 жовтня, 11:52
Стубб неодноразово говорив, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна
Гарантії безпеки для України: президент Фінляндії умову, яка не дозволить Росії напасти знову
20 вересня, 20:59
Андрій Іллєнко в Бахмуті, 2023 рік. Він пішов добровольцем на війну 24 лютого 2022 року. Зараз, каже, добровольців вкрай мало
Відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори
27 вересня, 17:15
Керівництву монобільшості таки вдалося нейтралізувати небезпеку від двох потенційних депутатів з квоти опального ексголови Офісу президента Андрія Богдана
Арахамія пробив «тромб Богдана». Партійний список «Слуги народу» розблоковано Парламент
Сьогодні, 14:10

Політика

Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу»
Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу»
Україна працює зі США, щоб отримати необхідну кількість Patriot – Зеленський
Україна працює зі США, щоб отримати необхідну кількість Patriot – Зеленський
Майорові Артему Півню присвоєно звання Героя України
Майорові Артему Півню присвоєно звання Героя України
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
Призначено першого заступника голови Держприкордонслужби
Призначено першого заступника голови Держприкордонслужби
Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку
Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua