Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу»

Розгляд заяви Колісник став можливим після того, як керівництво фракції мінімізувало ризики

Цього тижня на фракцію «Слуга народу» чекають кадрові пертурбації

Фракцію «Слуга народу» цього тижня очікують кадрові пертурбації, які були штучно затягнуті на кілька місяців через небажання керівництва монобільшості посилювати вплив колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. Вже у вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада планує розглянути заяву про складання депутатських повноважень Анни Колісник (№94 у списку), яку вона подала ще у травні. Про це у матеріалі «Главкома» «Арахамія пробив «тромб Богдана». Партійний список «Слуги народу» розблоковано».

Замість Колісник до фракції має зайти наступний у списку кандидат – Дмитро Слинько (№151), колишній журналіст та ексредактор партійної газети.

Якщо Анну Колісник позбавлять мандата, її місце в «Слузі народу» має зайняти Дмитро Слинько Фото: Zruchno.Travel

Затягування з позбавленням мандата Колісник було пов’язане з тим, що одразу кілька кандидатів, що стоять у виборчому списку за Слиньком та можуть далі зайти у Раду, виявилися особами, тісно пов’язаними з нині опальним Андрієм Богданом.

Ситуація стабілізувалася після того, як двоє «стовідсоткових креатур Богдана» врешті подали заяви про «самовідвід»:

Богдан Козуб (юрист, який працював із фірмою, яку Богдан використовував у своїх бізнес-справах) подав звернення про відмову балотуватися ще 25 липня.

Богдан Козуб працював у фірмі, яка обслуговувала інтереси Андрія Богдана

Сергій Москаленко (колишній радник Андрія Богдана та ексчлен наглядової ради «Укрзалізниці») взяв «самовідвід» лише 19 вересня, і ЦВК скасувала його реєстрацію 3 жовтня.

Сергій Москаленко працював радником Андрія Богдана в часи, коли той керував Офісом президента

ЦВК задовольнила заяву кандидата в нардепи Сергія Москаленка про скасування його реєстрації

Проте лишився у списку контроверсійний «Джокер» – Роман Кравець (№153), засновник скандального телеграм-каналу «Джокер», якого, за свідченнями джерел, також лобіював Богдан.

Наразі Кравець від перспективи стати парламентарем не відмовився. Попри старі зв’язки з ексголовою ОП, подейкують, що він налагодив конструктивні стосунки з чинним керівництвом Банкової та головою фракції монобільшості Давидом Арахамією.

Таким чином, розгляд заяви Колісник став можливим після того, як керівництво «Слуги народу» мінімізувало ризики від появи в парламенті небажаних кандидатів із «орбіти Богдана».