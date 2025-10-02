Зеленський виступив на саміті в Данії (відео)

Зеленський на саміті в Копенгагені закликав Європу створити «Стіну дронів» та посилити санкції



Президент України Володимир Зеленський виступив з заявами у сьомому саміті Європейської політичної спільноти. Президент звернувся до учасників засідання Європейської ради, закликавши до згуртованої та сильної відповіді Росії. Про це повідомляє «Главком».

Ключовим елементом звернення Зеленського стала ідея створення єдиної оборонної системи в Європі, відомої як «Стіна дронів».

Участь Володимира Зеленського в пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти

«Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити «Стіну дронів». Дрони стають основною зброєю для армій і для злочинних чи терористичних угруповань. Російські дрони та російські загрози – це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря, а це означає – для всіх прибережних країн Європи», – заявив Президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена для участі у сьомому саміті Європейської політичної спільноти. Дорогою на саміт президент звернувся до учасників засідання Європейської ради та закликав до згуртованої та сильної відповіді Росії.