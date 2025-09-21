Головна Країна Політика
Нардеп від «Слуги народу» обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом: подробиці скандалу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нардеп від «Слуги народу» обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом: подробиці скандалу
Бужанський обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом
Віктор Ющенко в інтерв'ю заявив про необхідність наступу на Москву

Колишній президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю для «Апостроф» заявив, що навіть відновлення кордонів 1991 року не гарантує довгострокової безпеки і заговорив про наступ на Москву. Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський різко відреагував на слова експрезидента, пише «Главком».

Що сказав Ющенко

Ющенко озвучив: «Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу – і все? Якщо виходити на кордон 91 року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите. Ви найбільшу проблему залишаєте своїм дітям та онукам. ...На Москву! Жодна людина світу не може жити спокійно, доки існує московський путінський режим».

Різка відповідь Бужанського

«З роками ми стали забувати, наскільки марно-блаженним ідіотом завжди був Віктор Андрійович Ющенко... Сьогодні він заявив про те, що нам потрібно йти на Москву. Чомусь із студії, а не в Межовій, Покровському чи Куп'янську».

Політтехнолог, заступник директора «Агентство моделювання ситуацій» Олексій Голобуцький прокоментував різкі висловлювання Бужанського на адресу експрезидента України та заявив, що нардеп «вже наговорив на кримінальне переслідування».

«Такому г*вну як Бужанський варто закрити пельку в будь-якому випадку. Але от конкретно тут виплодок формально вже наговорив на кримінальне переслідування, бо ст.105 Конституції (а це, нагадаю, закон прямої дії) твердить «За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону»», – написав Голобуцький.

Своєю чергою на скандал відреагував і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, який підкреслив, що цим випадом у бік Ющенка, нардеп показав своє «справжнє обличчя».

Раніше Віктор Ющенко розповів, як Путін перетворився на диктатора.

Нагадаємо, третій президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко вважає, що єдиний сценарій завершення російсько-української війни – це перемога Києва. І відбудеться вона завдяки військовим технологіям і підтримці союзників.

Також стало відомо, що третій президент України Віктор Ющенко після завершення своєї каденції на посаді глави держави у лютому 2010 року дотепер користується низкою державних пільг та гарантій.

Теги: Віктор Ющенко скандал партія Слуга народу Максим Бужанський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

