Луценко пояснив, чому для дітей погано мати батьків-політиків

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Луценко пояснив, чому для дітей погано мати батьків-політиків
Політична кар’єра стала випробуванням для дітей Юрія Луценка
Ексміністр МВС Юрій Луценко зізнався, що його сини стикалися з упередженням у школі та тяжко пережили період його ув’язнення

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко розповів, що політична кар’єра мала болючий вплив на його дітей. Старшому сину довелося вчитися в атмосфері престижної гімназії з «особливим контингентом», а молодший – зазнав булінгу й проблем зі здоров’ям під час перебування батька у в’язниці. Про це cам ексгенпрокурор повідомив в інтерв’ю Славі Дьоміну, повідомляє «Главком».

За словами Луценка, у 1998 році старший син пішов до гімназії імені Лесі Українки на Лютеранській у Києві. «У гімназії три чверті контингенту – це діти генералів, міністрів, бізнесменів. Ну, контингент там ясний», – зазначив Луценко. Він згадав, що синові доводилося непросто, адже «в класі українською, по-моєму, говорило три людини: він, арабець і вчителька».

Та ще важче було молодшому синові, коли політик опинився за ґратами. «Коли я потрапив у тюрму, малого булили. Плюс він переживав. І по закону не можна було брати на побачення малолітніх дітей. Десь за рік він виріс на 20 сантиметрів і набрав ще більше кілограмів. На стресі», – розповів ексгенпрокурор.

Підсумовуючи, він визнав, що дітям у таких обставинах доводиться набагато складніше: «Для нормальних дітей краще не мати батьків-політиків. Це я точно знаю. Але вже на той момент, коли ми почали розмножуватись, було пізно», – жартівливо відповів Луценко.

Також колишній міністр МВС зізнався, що дефект мовлення став наслідком дитячих обставин і браку уваги з боку батьків.

Нагадаємо, Юрій Луценко одружений. Дружина – Ірина Луценко, нардеп. У Юрія Луценка двоє дітей: Віталій і Олександр, учасник боїв за ДАП.

Теги: Юрій Луценко діти політика

