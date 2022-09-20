Псевдореферендуми рашистів: Верещук звернулася до українців на окупованих територіях

Верещук закликає українських громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у жодних референдумах

Верещук вважає, що проведення «референдумів» обернеться для Росії новими санкціями

Віцепрем'єрка Ірина Верещук звернулася до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України та закликала ігнорувати можливі псевдореферендуми, які анонсовані окупаційними адміністраціями. Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.

«Росіяни можуть заявляти все, що завгодно (щодо проведення референдумів про приєднання до РФ на окупованих територіях – ред.). Для нас це не немає жодного значення. А для Росії це посилення санкцій та збільшення військової допомоги для української армії», – сказала вона.

Верещук закликає українських громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у жодних референдумах та «взагалі ігнорувати цей процес».

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.