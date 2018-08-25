Путін об’єднав українців – Порошенко



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Петро Порошенко під час параду на День Незалежності

Президент Петро Порошенко відзначив роль агресивних дій Росії у консолідації українського суспільства

Президент Петро Порошенко заявив, що агресивні дії Росії, зокрема, її лідера Володимира Путіна, певною мірою сприяли консолідації українського суспільства. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

За словами українського президента, дії Росії не змогли відвернути українців від підтримки прозахідного курсу держави.

Так, відповідаючи на питання, чи українське суспільство втомилося від війни, Порошенко сказав: «Ви можете показати мені націю, яка щаслива під час війни - ні, це просто неможливо. Це дуже серйозне випробування на єдність нашої країни … Але ми єдині і сильні, як ніколи раніше. Знаєте чому? Через Путіна … Я пишаюсь своєю країною, тому що, незважаючи на всі зусилля Путіна, ми маємо більш ніж 70 відсотків підтримки інтеграції [в Європейський Союз] та більш ніж 54 відсотка підтримки трансатлантичної інтеграції».

Нагадаємо, президент Петро Порошенко попередив, що прозахідні реформи в Україні знаходяться під загрозою через наближення президентських та парламентських виборів, та, на його думку, російське втручання в кампанію.