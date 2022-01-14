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    Путін призначив керівника російської делегації у ТКГ Гризлова послом РФ у Білорусі

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    Борис Гризлов десятки років перебуває у політичному істеблішменті РФ - Путін призначив керівника російської делегації у ТКГ Гризлова послом РФ у Білорусі
    Борис Гризлов десятки років перебуває у політичному істеблішменті РФ
    фото: ria.ru

    Раніше політик очолював російську делегацію у Тристоронній контактній групі

    Президент РФ Володимир Путін призначив впливового російського політика Бориса Гризлова послом РФ у Білорусі. Відповідний документ оприлюднив Telegram-канал Kremlinpool.

    «Призначити Гризлова Бориса В’ячеславовича надзвичайним та повноважним послом Російської Федерації у республіці білорусь», – йдеться в указі, підписаному головою російської держави.

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    Борис Гризлов – російський політичний та державний діяч. Повноважний представник РФ в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Сході України з з 26 грудня 2015 року. Голова Вищої ради партії «Єдина Росія» з 2002 року. В минулому — міністр внутрішніх справ РФ (2001—2003). Голова Державної думи РФ четвертого і п'ятого скликань (2003—2011). Постійний член Ради безпеки РФ (грудень 2011 – квітень 2016).

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    Теги: Білорусь Путін політика посол
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    Путін призначив керівника російської делегації у ТКГ Гризлова послом РФ у Білорусі