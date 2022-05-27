Соратник Зеленського розказав, що його насторожує у поведінці канцлера Шольца

Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск країн ЄС, США та Великобританії

Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не приїхав в Україну може свідчити що ФРН вагається чи допомагати країні у війні з Росією. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю «Главкому».

«Канцлер Шольц досі не приїхав, і це не дуже позитивний сигнал. Для мене це є показовим. Всі, хто хоче нас щиро підтримати, приїхали до Києва. А є ті, хто вагається, чи шукають якісь приводи, аби не допомагати», – заявив Мережко.

Ще одним дивним фактором в поведінці Шольца Мережко назвав те, що озброєння Німеччина обіцяла Україні передати аж у липні.

«Коли американці кажуть, що постачають зброю, то роблять це протягом доби, оскільки знають, наскільки це зараз важливо. А коли Бундестаг вже приймає рішення щодо надання зброї, то Шольц каже, що вони зроблять це тільки в липні. І це мене насторожує, враховуючи, де знаходяться Сполучені Штати і де Німеччина», – додав соратник Зеленського.

Також Мережко визнав, що Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск наших країн-союзників в Євросоюзі, США та Великобританії.

«Ми ж провели колосальну роботу: переконували американських сенаторів, конгресменів, аби вони вплинули на Німеччину. Остання починає змінювати свою позицію і стає більш прихильною до України, але робить це дуже неохоче. Часто буває так: вона робить позитивний крок вперед, а потім зупиняється або робить крок назад», – додав Мережко.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц в одному зі своїх виступів заявив, що Берлін передасть Україні летальну зброю, а також засоби, які необхідні для закупівлі всього необхідного. Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер заявила, що федеральні землі повинні змінити та пришвидшити умови отримання профкваліфікації для українців.

Додамо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею ввести санкції Євросоюзу проти його ексколеги та нинішнього голови наглядової ради Роснєфті Герхарда Шредера.