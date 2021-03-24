Рада збереться на два позачергових засідання: що розглянуть

Депутати планують розглянути законопроекти економічного блоку, подані президентом України Володимиром Зеленським

Верховна рада збереться 30 березня, у вівторок. У цей день планують провести два позачергові засідання.

Про це заявила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

У цей день планують розглянути законопроекти економічного блоку, подані президентом України Володимиром Зеленським. Серед них закони про виплати 8 тисяч гривень для Фопів для підтримки під час карантину і про податкову амністію.

Будуть розглянуті законопроекти для розблокування «великої приватизації». Вони вже були в порядку денному Ради після законопроектів, пов'язаних із земельною реформою.

Крім цього, у вівторок Верховна рада може затвердити дату проведення позачергових виборів мера Харкова. Планується затвердити дату 31 жовтня 2021 року.

Також депутати з п'ятниці будуть збирати підписи для проведення позачергового засідання щодо акції під Офісом президента, яка відбулася 20 березня.

На засіданні про протести хочуть заслухати главу СБУ Івана Баканова, голову Національної поліції Ігоря Клименка та в.о. директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова. Вони повинні будуть доповісти про хід розслідування подій біля ВП в минулу суботу. За підсумком засідання депутати проголосують за оцінку дій протестувальників в той вечір.

Джерело: РБК-Україна