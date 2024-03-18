Глава МЗС Латвії пояснив, чому навіть після Путіна Росія буде загрожувати Європі

Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО сильної і прозорої політики стримування

Кріш’яніс Каріньш: «Ми не бачимо жодних ознак того, що в Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї»

Навіть коли російський диктатор Володимир Путін зійде з політичної арени, імперські претензії Росії, які нині руйнівним чином проявляються в Україні, продовжуватимуть загрожувати Європі. Таку думку висловив глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю The Telegraph.

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«З точки зору НАТО, нам ще довго доведеться мати справу з проблемною Росією, небезпечною Росією», – попереджає він.

«Навіть після закінчення цієї війни – а всі війни зрештою закінчуються – ми все одно матимемо проблему в Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна», – зазначив Каріньш.

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На його думку, смерть опозиційного лідера Алексєя Навального в колонії минулого місяця і фіктивні президентські вибори в Росії на цих вихідних лише підкреслюють цей суворий факт.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що в Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається», – каже Каріньш.

На думку міністра, саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО сильної і прозорої політики стримування.

Каріньш, який раніше висловлював зацікавленість у тому, щоб стати наступним генеральним секретарем НАТО, каже, що якщо Москва «чітко побачить, що ми маємо, на що ми здатні і як ми готові це використати», то «російські імперіалістичні амбіції просто більше не матимуть можливості націлитись на Захід».

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«Немає жодного уявлення про те, що країни Балтії можуть бути наступними», – каже він. Але «якщо Росія вторгнеться в одну з балтійських країн, Росія вторгнеться в НАТО».

Альянс, за його словами, захищатиме територію НАТО «з першого квадратного сантиметра». Міністр при цьому вважає, що США залишаться залученими в НАТО незалежно від результатів виборів у листопаді цього року.

Раніше повідомлялося, що Росія проводить президентські вибори, «переможцем» яких, очевидно, стане диктатор Володимир Путін. Більшість громадян РФ справді підтримують агресивну та людожерську політику ватажка Кремля, проте мала частина росіян вирішила висловити свій «протест», зіпсувавши бюлетені. Фото бланків для волевиявлення із різноманітними написами опублікували російські Telegram-канали.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.