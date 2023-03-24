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Рада Європи викреслила Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада Європи викреслила Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції
фото ілюстративне

Київ виконав задовільно 15 з 31 рекомендації

Група держав Ради Європи проти корупції (Greco) визнала прогрес України у запобіганні корупції серед депутатів, суддів та прокурорів. Про це йдеться у звіті.

Зазначається, що прогрес досягнутий у виконанні рекомендацій щодо запобігання корупції, які були надані Україні у 2017 році.

У Greco дійшли висновку, що Київ досяг покращень, виконавши задовільно 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були частково виконані, ще сім не були виконані зовсім.

Крім того, зазначається, що недивлячись на воєнний стан, Україна продовжила роботу з імплементації рекомендацій Greco. Там зазначили, що основна робота ще попереду, але «своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку».

Таким чином сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав, де руйнується протидія корупції, або тих, де стан протидії корупції є «глобально незадовільним».

Наступний звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій група попросила Україну надати до 31 березня 2024 року.

Нагадаємо, раніше глава НАЗК пояснив, чим корисні корупційні скандали.

Теги: корупція Європа Україна

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