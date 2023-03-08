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Голова НАЗК: Українці – нація, яка заражена російською корупцією

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова НАЗК: Українці – нація, яка заражена російською корупцією
Для викорінення корупції потрібно змінити саме те, як функціонує влада в Україні

Олександр Новіков: «Корупція не є в ДНК українців»

Українська корупція є наслідком нашої спільної історії з однією з найбільш корумпованих держав світу – Російською Федерацією. Про це заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю «Главкому».

Новіков згадав слова президента України Володимира Зеленського, який на Мюнхенській конференції з питань безпеки сказав, що в Україні відсутня «глибинна корупція».

«Взагалі, Росія – це держава, у якої вся система державного управління заснована на корупції. Українці – це вільна і смілива нація, яка заражена російською корупцією. Корупція точно не є глибинним явищем України, вона залишились нам у спадок від терористичної імперії», – впевнений керівник НАЗК.

Олександр Новіков вважає, що українцям потрібно завершити викорінення корупції, змінивши саме те, як функціонує влада України. Він наголосив, що влада ще в повному обсязі не очистилась.

«Оскільки десь 75% програми президента Зеленського, з якою він йшов на вибори, це антикорупційні заходи, ми зараз і хочемо допомогти президенту виконати його програму. Для цього треба зробити владу повністю не корумпованою», – заявив Новіков.

Керівник НАЗК вважає, що голосні корупційні скандали свідчать про те, що Україна не толерує це явище й йде шляхом викорінення проблеми корупції.

Нагадаємо, що Олександр Новіков також розповів, які сюрпризи очікують хитрих чиновників, які ховають вкрадене у бітокоїни. 

До слова, НАЗК заявляє про викриття 3500 колаборантів

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції не толеруються, з ними негайно борються. Зі слів голови уряду, Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури.

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Теги: НАЗК корупція влада Олександр Новіков

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